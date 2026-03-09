8 faculdades que são menosprezadas por brasileiros, mas podem deixar os formados milionários

Graduações pouco valorizadas na escolha do vestibular podem levar a setores estratégicos da economia e gerar carreiras extremamente lucrativas

Layne Brito - 09 de março de 2026

Curso de logística. (Foto: Reprodução)

Escolher uma faculdade ainda é uma decisão cercada de estereótipos no Brasil. Enquanto cursos tradicionais como Direito, Medicina e Engenharia costumam dominar as preferências dos estudantes, outras graduações acabam sendo ignoradas, mesmo tendo grande potencial financeiro no mercado de trabalho.

Com a evolução da economia e o crescimento de setores específicos, algumas formações consideradas “menos populares” passaram a abrir portas para carreiras altamente rentáveis.

Em muitos casos, a baixa procura significa também menos concorrência e mais oportunidades para quem decide seguir nesses caminhos.

Veja 8 faculdades que muitas vezes são subestimadas, mas podem gerar grandes ganhos ao longo da carreira:

1. Ciências Atuariais

A graduação forma especialistas em cálculo de riscos financeiros, algo essencial para seguradoras, fundos de previdência e bancos.

Atuários experientes podem alcançar salários muito altos e atuar em mercados internacionais.

2. Estatística

Com o crescimento da análise de dados, estatísticos se tornaram profissionais valiosos para empresas de tecnologia, marketing, finanças e pesquisa.

Muitos acabam migrando para áreas de ciência de dados, onde os ganhos podem ser elevados.

3. Agronomia

O agronegócio é um dos pilares da economia brasileira.

Agrônomos podem trabalhar com gestão de grandes propriedades, consultorias agrícolas e tecnologia aplicada ao campo.

4. Geologia

Geólogos são fundamentais para mineração, petróleo, energia e estudos ambientais.

Em projetos de grande porte, esses profissionais podem alcançar remunerações bastante altas.

5. Logística

Com a expansão do comércio eletrônico e da distribuição global de produtos, especialistas em logística se tornaram peças-chave em grandes empresas e cadeias de suprimentos.

6. Engenharia de Alimentos

Responsável por desenvolver, melhorar e controlar a produção de alimentos industrializados, essa área pode levar profissionais a cargos de gestão em grandes indústrias ou ao empreendedorismo.

7. Ciência da Computação

Embora esteja em crescimento, ainda é subestimada por parte dos estudantes.

Profissionais da área podem atuar em inteligência artificial, desenvolvimento de software e startups tecnológicas.

8. Oceanografia

A formação pode abrir caminhos em pesquisa científica, consultorias ambientais e projetos ligados à exploração sustentável de recursos marinhos.

Mesmo não sendo as primeiras escolhas de muitos vestibulandos, esses cursos podem levar a carreiras sólidas e altamente lucrativas.

Em um mercado cada vez mais especializado, apostar em áreas estratégicas e com menor concorrência pode ser justamente o diferencial para alcançar o sucesso financeiro.

