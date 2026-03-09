Advogada ensina como fazer doação de imóvel para os filhos e evitar inventário

Estratégia de planejamento sucessório permite transferir imóvel ainda em vida, com cláusulas jurídicas que garantem proteção e evitam inventário sobre o bem

Gabriel Yuri Souto - 09 de março de 2026

Muitas famílias acreditam que a única forma de transferir um imóvel para os filhos acontece depois da morte dos pais, por meio de inventário. No entanto, o direito sucessório permite outra estratégia: a doação em vida com cláusulas de proteção.

Essa alternativa faz parte do chamado planejamento sucessório, que organiza a transferência do patrimônio ainda em vida. Dessa forma, a família reduz conflitos e simplifica processos futuros.

Segundo a advogada Simone Calili, especialista em herança e patrimônio, essa estratégia ajuda a proteger os bens e traz mais segurança jurídica para os herdeiros.

Segundo a advogata Simone Calili, especialista em herança e patrimônio, essa estratégia ajuda a proteger os bens e traz mais segurança jurídica para os herdeiros.

Como funciona a doação de imóvel em vida

Para realizar a doação de um imóvel, os proprietários precisam seguir algumas etapas legais.

Primeiramente, os pais devem fazer uma escritura pública de doação em um cartório de notas. Em seguida, o documento precisa indicar claramente quem receberá o bem, chamado juridicamente de donatário.

Depois disso, o registro do documento deve ocorrer no cartório de registro de imóveis. Somente após esse registro a transferência passa a ter validade legal.

Assim, a família formaliza a transferência do imóvel com segurança jurídica.

Usufruto vitalício permite que pais continuem usando o imóvel

Além da doação, muitas famílias utilizam a cláusula de usufruto vitalício.

Essa cláusula permite que os pais continuem morando no imóvel ou utilizando o bem normalmente enquanto estiverem vivos. Portanto, mesmo após a transferência da propriedade, eles mantêm o direito de uso.

Consequentemente, os filhos recebem a propriedade do imóvel, mas os pais preservam o direito de moradia ou utilização.

Cláusulas podem proteger o patrimônio familiar

Além do usufruto, advogados recomendam incluir outras cláusulas de proteção no documento de doação.

Entre as mais comuns estão:

Cláusula de incomunicabilidade: impede que o imóvel entre na divisão de bens em caso de divórcio do filho.

Cláusula de inalienabilidade: impede que o imóvel seja vendido sem determinadas condições ou autorizações.

Dessa forma, a família preserva o patrimônio e evita que o imóvel seja transferido sem planejamento.

Planejamento sucessório exige orientação jurídica

Apesar das vantagens, a doação de imóvel exige estrutura jurídica adequada.

Quando a família realiza o processo sem planejamento, podem surgir conflitos familiares ou questionamentos judiciais. Em alguns casos, inclusive, herdeiros podem contestar a doação durante o inventário.

Por isso, especialistas recomendam analisar cada situação com orientação jurídica antes de formalizar a transferência do bem.

Segundo Simone Calili, o planejamento patrimonial não envolve apenas transferir um imóvel. Além disso, ele exige análise de cenários futuros e organização do patrimônio familiar.

