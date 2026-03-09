“Hakuna Matata”: descubra o verdadeiro significado da expressão que ficou famosa no filme “O Rei Leão”

Expressão em suaíli ganhou fama mundial com a Disney, mas nasceu como uma filosofia de vida ligada à tranquilidade e à resiliência na África Oriental

Gabriel Dias - 09 de março de 2026

(Imagem: Divulgação/Disney)

Muito antes de O Rei Leão (1994) conquistar público do cinema, a expressão “Hakuna Matata” já fazia parte do cotidiano de milhões de pessoas no leste do continente africano.

A frase, que se tornou conhecida mundialmente após aparecer no filme O Rei Leão, da Disney, carrega um significado cultural muito mais profundo do que apenas um verso musical marcante.

O termo tem origem no idioma suaíli, língua amplamente falada em países como Quênia, Tanzânia e Uganda. Em tradução direta, “Hakuna Matata” significa algo próximo de “não há problemas” ou “não há com o que se preocupar”.

A expressão costuma ser utilizada em conversas do dia a dia para transmitir tranquilidade, encorajar alguém ou simplesmente demonstrar uma atitude mais leve diante das dificuldades.

No aspecto linguístico, a frase é formada por duas palavras simples. “Hakuna” indica ausência ou inexistência, enquanto “matata” refere-se a problemas ou complicações.

Juntas, elas transmitem a ideia de que determinadas situações não merecem preocupação excessiva.

O conceito se aproxima de uma filosofia de vida bastante valorizada em diversas comunidades da África Oriental. A expressão reflete uma visão cultural que privilegia a calma, a resiliência e a capacidade de lidar com adversidades sem perder o equilíbrio emocional.

A popularização global ocorreu em 1994, com o lançamento de O Rei Leão. No filme, os personagens Timão e Pumba apresentam a frase como um estilo de vida livre de preocupações.

Embora a adaptação tenha simplificado o significado original, ela ajudou a difundir mundialmente uma expressão que, há séculos, representa serenidade e hospitalidade em sua cultura de origem.

