A principal diferença entre manteiga e margarina que nem todos sabem ainda

Do café da manhã ao preparo de receitas, um detalhe simples pode fazer diferença na sua alimentação

Daniella Bruno - 10 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Sorin Gheorghita/Pexels)

Manteiga ou margarina, essa pode ser uma dúvida bastante frequente na hora das compras no mercado ou até mesmo na mesa do café da manhã. Muitas pessoas observam os dois produtos lado a lado na prateleira e acabam se perguntando qual escolher. Mas afinal, qual é a diferença entre eles?

A resposta começa pela origem de cada alimento. A manteiga surge a partir do leite, enquanto a margarina nasce de um processo industrial que transforma óleos vegetais em um produto semelhante à manteiga. Por isso, entender essa diferença ajuda o consumidor a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.

Além disso, analisar os ingredientes e o processo de fabricação permite compreender como cada alimento pode agir no organismo.

Portanto, toda essa análise sobre o produto é de extrema importância, pois precisamos sempre nos atentar ao que estamos ingerindo e como o nosso organismo irá reagir a isso.

A origem natural da manteiga

A manteiga é produzida a partir do leite fresco da vaca. Primeiro, os produtores separam a nata do leite, que corresponde à parte mais gordurosa. Em seguida, eles batem essa nata continuamente até que a gordura se separe do líquido e forme uma massa consistente.

Esse processo é simples e tradicional, sendo utilizado há séculos na produção de laticínios. Depois dessa etapa, os produtores podem lavar a manteiga e adicionar pequenas quantidades de sal, dependendo do tipo que desejam comercializar.

Como resultado, surge um alimento com poucos ingredientes e com origem natural. Além disso, a manteiga apresenta uma característica bastante conhecida: quando armazenada na geladeira, ela endurece.

Esse comportamento acontece justamente por causa da composição natural da gordura presente no produto.

Outro ponto importante envolve os nutrientes presentes na manteiga. O alimento contém vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas A, D, E e K, que desempenham funções importantes no organismo.

Esses nutrientes ajudam, por exemplo, na saúde dos ossos, no funcionamento do sistema imunológico e na manutenção de diferentes funções do corpo.

Como a margarina é produzida

Já a margarina possui uma origem completamente diferente. A indústria produz esse alimento a partir de gorduras ou óleos vegetais, que passam por um processo químico e industrial mais longo até alcançar uma textura semelhante à da manteiga.

Durante a fabricação, os fabricantes transformam os óleos vegetais para deixá-los mais sólidos ou cremosos. Para isso, eles utilizam diferentes etapas industriais que alteram a estrutura da gordura. Como consequência, o produto final apresenta uma textura macia e uniforme.

Por esse motivo, a margarina continua cremosa mesmo quando permanece armazenada na geladeira. Diferente da manteiga, ela não endurece com facilidade justamente porque passou por modificações durante a produção.

Além disso, a margarina envolve mais processos industriais em sua fabricação. Dependendo da marca e da formulação, o produto pode incluir aditivos, conservantes e outros ingredientes utilizados para melhorar sabor, textura e durabilidade.

Por isso, muitas pessoas consideram a margarina menos saudável quando comparada à manteiga.

Diferenças na composição dos produtos

Ao observar a composição de cada alimento, a diferença se torna ainda mais clara. A manteiga apresenta uma base simples, geralmente composta por nata do leite e, em alguns casos, sal. Já a margarina utiliza óleos vegetais modificados e pode incluir diversos ingredientes adicionais.

Além disso, a manteiga possui ativos que fazem bem para a saúde em sua composição, especialmente vitaminas importantes para o organismo.

Por outro lado, a margarina, por passar por mais processos químicos, pode apresentar características que geram discussões sobre sua qualidade nutricional.

A importância de observar o que consumimos

Diante dessas diferenças, entender o que estamos consumindo se torna essencial. Pequenas decisões alimentares fazem parte da rotina diária e, ao longo do tempo, podem impactar diretamente a saúde.

Por isso, analisar a origem dos alimentos, seus ingredientes e seu modo de produção ajuda a construir hábitos mais conscientes. Dessa forma, cada pessoa pode avaliar qual opção se encaixa melhor em sua alimentação.

Assim, quando surgir novamente a dúvida entre manteiga ou margarina, o consumidor já terá mais informações para escolher com atenção aquilo que coloca à mesa no café da manhã ou no preparo das refeições.

