Agentes da GCM que atropelaram motociclista em Goiânia são afastados; vítima morreu após quase uma semana internada
Testemunhas afirmaram que viatura estava realizando uma manobra irregular no momento do acidente
Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) envolvidos no atropelamento do motociclista Adriano Costa de Sousa Couto foram afastados preventivamente de suas funções.
A vítima morreu na noite desta segunda-feira (10), no Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira (Hugol), em Goiânia.
O acidente aconteceu na na última quarta-feira (04), na Avenida Castelo Branco, enquanto Adriano se deslocava para o trabalho.
Segundo testemunhas que presenciaram a colisão, a viatura da GCM realizou uma manobra irregular, cruzando a via em local proibido para efetuar um retorno, manobra conhecida popularmente como “gato”.
No momento da conversão, o veículo oficial atingiu a motocicleta da vítima, que trafegava regularmente pela avenida.
Adriano foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave, permanecendo sob cuidados médicos por quase uma semana antes da confirmação do óbito.
O velório e sepultamento de Adriano Costa aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, na manhã desta terça-feira (10).
Posicionamento
Em nota, a GCM lamentou o óbito da vítima, reforçando ter prestado total e se colocou à disposição dos familiares.
A corporação afirmou que, no momento dos fatos, a viatura estava atendendo uma solicitação envolvendo roubo e que os agentes foram afastados preventivamente para apuração do ocorrido.
Confira a nota na íntegra:
A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) informa que lamenta profundamente que o motociclista envolvido em um acidente com uma viatura da instituição, na última quarta-feira (4/3), tenha vindo a óbito na data de ontem . A corporação reforça que prestou total assistência à vítima desde o momento do ocorrido e se coloca também à disposição dos familiares para o que for necessário.
A GCM ressalta que, na ocasião, a viatura estava atendendo uma solicitação à vítima de roubo na Avenida Castelo Branco, quando houve a colisão. Informa ainda que os integrantes da equipe envolvida foram afastados de suas funções preventivamente para a apuração dos fatos.
