Agentes da GCM que atropelaram motociclista em Goiânia são afastados; vítima morreu após quase uma semana internada

Testemunhas afirmaram que viatura estava realizando uma manobra irregular no momento do acidente

Davi Galvão - 10 de março de 2026

Adriano ficou internado no Hugoll por quase uma semana após ser atropelado por viatura da GCM, mas não resistiu. (Foto: Reprodução)

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) envolvidos no atropelamento do motociclista Adriano Costa de Sousa Couto foram afastados preventivamente de suas funções.

A vítima morreu na noite desta segunda-feira (10), no Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O acidente aconteceu na na última quarta-feira (04), na Avenida Castelo Branco, enquanto Adriano se deslocava para o trabalho.

Segundo testemunhas que presenciaram a colisão, a viatura da GCM realizou uma manobra irregular, cruzando a via em local proibido para efetuar um retorno, manobra conhecida popularmente como “gato”.

No momento da conversão, o veículo oficial atingiu a motocicleta da vítima, que trafegava regularmente pela avenida.

Adriano foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave, permanecendo sob cuidados médicos por quase uma semana antes da confirmação do óbito.

O velório e sepultamento de Adriano Costa aconteceu no Cemitério Jardim da Paz, na manhã desta terça-feira (10).

Posicionamento

Em nota, a GCM lamentou o óbito da vítima, reforçando ter prestado total e se colocou à disposição dos familiares.

A corporação afirmou que, no momento dos fatos, a viatura estava atendendo uma solicitação envolvendo roubo e que os agentes foram afastados preventivamente para apuração do ocorrido.

Confira a nota na íntegra:

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) informa que lamenta profundamente que o motociclista envolvido em um acidente com uma viatura da instituição, na última quarta-feira (4/3), tenha vindo a óbito na data de ontem . A corporação reforça que prestou total assistência à vítima desde o momento do ocorrido e se coloca também à disposição dos familiares para o que for necessário. A GCM ressalta que, na ocasião, a viatura estava atendendo uma solicitação à vítima de roubo na Avenida Castelo Branco, quando houve a colisão. Informa ainda que os integrantes da equipe envolvida foram afastados de suas funções preventivamente para a apuração dos fatos.

