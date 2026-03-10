De rejeitado a milionário: o jovem de 19 anos que vendeu sua 2ª startup após 15 negativas de universidades

Empreendedor de 19 anos ganhou destaque após vender aplicativo que faturou cerca de R$ 200 milhões em apenas um ano

Gabriel Yuri Souto - 10 de março de 2026

Ser recusado por universidades de prestígio poderia representar um obstáculo para muitos estudantes. Para Zach Yadegari, no entanto, essa rejeição acabou se tornando apenas mais um capítulo em uma trajetória marcada pelo empreendedorismo.

Aos 19 anos, o jovem já vendeu duas startups e ganhou destaque no universo da tecnologia. A mais recente foi o aplicativo Cal AI, desenvolvido para facilitar o controle de calorias por meio do reconhecimento de alimentos em fotografias.

A plataforma foi adquirida pelo aplicativo MyFitnessPal, referência mundial em acompanhamento nutricional. Embora o valor oficial da negociação não tenha sido divulgado, especialistas do mercado indicam que a operação pode ter alcançado cifras de nove dígitos. O crescimento acelerado do aplicativo ajuda a explicar o interesse do concorrente em incorporá-lo à sua plataforma.

A proposta do Cal AI era simplificar o registro alimentar. Em vez de inserir manualmente cada item consumido, o usuário poderia apenas enviar uma foto da refeição para que o sistema estimasse as calorias. A solução ganhou popularidade, especialmente entre pessoas interessadas em nutrição e atividades físicas.

O projeto começou a ser desenvolvido enquanto Yadegari ainda cursava o ensino médio. Mesmo sendo criado inicialmente de forma paralela aos estudos, o aplicativo rapidamente ganhou escala após estratégias de divulgação focadas em redes sociais e parcerias com influenciadores ligados ao universo fitness.

Nos últimos 12 meses, o aplicativo alcançou faturamento estimado em cerca de US$ 40 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões. A expectativa de crescimento indicava números ainda maiores para o ano seguinte.

Apesar do desempenho empresarial impressionante, a trajetória acadêmica do jovem ganhou repercussão quando se tornou público que ele havia sido rejeitado por 15 das 18 universidades para as quais se candidatou nos Estados Unidos, incluindo instituições consideradas entre as mais prestigiadas do mundo.

A venda do Cal AI representa apenas mais um passo em uma carreira iniciada ainda na adolescência. Antes disso, Yadegari já havia criado e vendido outra startup, a Totally Science, uma plataforma online voltada a jogos em ambiente escolar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!