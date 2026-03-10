Não é detergente, nem esponja: o truque com bicarbonato e água quente que limpa a airfryer e remove a gordura sem esforço

Uma solução simples, barata e rápida pode transformar a limpeza do eletrodoméstico mais usado da cozinha

Daniella Bruno - 10 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

A airfryer, desde seu lançamento, virou um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia. Ela é perfeita para fazer assados e fritos de forma rápida, prática e mais saudável.

Porém, ainda é necessário ter cuidados com o utensílio para que seja utilizada da melhor maneira possível e continue funcionando com eficiência ao longo do tempo.

Com o uso constante, é comum que restos de alimentos carbonizados fiquem no aparelho, assim como gordura e outros resíduos que se acumulam nas grelhas e no fundo da cesta.

Esse acúmulo, além de dificultar a limpeza, também pode comprometer o funcionamento do equipamento e até alterar o sabor dos alimentos preparados posteriormente.

Segundo o engenheiro químico Diego Fernández, há uma maneira fácil e muito eficaz de acabar com esse problema sem precisar de muito esforço. O método utiliza uma reação química controlada que ajuda a soltar a gordura e os resíduos acumulados, facilitando bastante a limpeza do eletrodoméstico.

Além disso, o truque é simples e utiliza ingredientes que a maioria das pessoas já tem em casa, o que torna o processo ainda mais acessível e prático para o dia a dia.

Como fazer a mistura para limpar a airfryer

Para essa mistura, você vai precisar de uma ou duas colheres de bicarbonato. Primeiro, jogue o bicarbonato em cima das grelhas para que ele pegue tanto a grelha quanto o fundo, fazendo com que a mistura alcance todos os lugares onde a gordura costuma se acumular.

Em seguida, jogue água quente, quase no ponto de fervura, sobre o bicarbonato. A água quente ajuda a ativar o composto e potencializa o efeito da mistura na remoção da gordura.

Depois disso, deixe agir por cerca de 15 minutos. Nesse período, ocorre uma reação que ajuda a soltar a gordura grudada nas superfícies da airfryer, facilitando a remoção dos resíduos.

Por que o bicarbonato ajuda na limpeza

Segundo o químico, nesse meio tempo as gorduras já devem ter saído ou se soltado das superfícies internas do aparelho.

Dessa forma, a limpeza normal com esponja ou pano macio já se torna suficiente para remover completamente a sujeira.

Além disso, o bicarbonato de sódio é conhecido por suas propriedades levemente abrasivas e por ajudar a neutralizar odores.

Por isso, ele não apenas contribui para remover a gordura acumulada, mas também ajuda a eliminar cheiros desagradáveis que podem ficar no aparelho após o preparo de alguns alimentos.

Por fim, vale lembrar que manter a limpeza frequente da airfryer prolonga a vida útil do eletrodoméstico e garante que os alimentos continuem sendo preparados de maneira segura e saborosa.

Portanto, adotar métodos simples como esse pode facilitar muito a rotina na cozinha e evitar o acúmulo excessivo de sujeira no aparelho.

