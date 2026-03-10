O orgulho de quem nunca desistiu: Dona Lola relembra a jornada que a transformou em exemplo de superação

Aos 94 anos, moradora de Valinhos relembra abandono com sete filhos e diz ter orgulho da trajetória que construiu após décadas de luta

Gabriel Dias - 10 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Canal Fogão de Minas)

Aos 94 anos, Dolores Guedes Pires carrega uma história marcada por dificuldades, coragem e superação.

Conhecida como dona Lola, a moradora de Valinhos, no interior de São Paulo, transformou uma das experiências mais dolorosas de sua vida em símbolo de força e superação.

Há 57 anos, ela viveu um momento que mudaria completamente o rumo de sua trajetória. Na época, foi abandonada pelo marido em uma estação de trem da cidade, ficando sozinha com sete filhos pequenos e sem qualquer recurso financeiro para recomeçar.

Segundo ela, o marido chegou a descer as crianças do trem, mas seguiu viagem sem retornar. Sem dinheiro, sem apoio e com a responsabilidade de cuidar dos filhos, dona Lola precisou encontrar maneiras de garantir o sustento da família.

A partir daquele momento, passou a aceitar todo tipo de trabalho que pudesse ajudar a colocar comida na mesa.

Entre as atividades que exerceu ao longo dos anos, a costura se tornou uma das principais fontes de renda, mas ela afirma que fez diferentes serviços para conseguir manter os filhos.

A rotina foi marcada por muitas dificuldades. Em alguns períodos, segundo ela, a comida era escassa e havia noites em que a família precisava dormir sem jantar.

Ainda assim, a determinação de criar os filhos e seguir em frente nunca foi abandonada. Décadas depois, a história de vida de dona Lola ganhou reconhecimento e chegou a ser registrada em um livro.

Hoje, ao relembrar o passado, ela afirma sentir orgulho do caminho percorrido e da família que conseguiu construir, mesmo diante das adversidades.

