Concurso do Banco do Brasil 2026: como se preparar para quando o edital sair

Um movimento nos bastidores pode definir caminhos importantes para milhares de candidatos brasileiros

Magno Oliver - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A expectativa por um novo concurso do Banco do Brasil tem mobilizado milhares de candidatos em todo o país.

Mesmo sem a definição oficial da banca organizadora responsável pelo próximo certame, especialistas em preparação para concursos afirmam que esse detalhe não deve ser motivo para adiar os estudos.

A recomendação predominante é começar a preparação com base nos conteúdos tradicionais cobrados pela instituição financeira.

Nos bastidores, o Banco do Brasil já iniciou estudos internos para definir qual instituição ficará responsável pela organização da seleção. A indefinição ocorre após o encerramento do contrato anterior com a Fundação Cesgranrio, que terminou em dezembro de 2025.

Além disso, o banco precisa abrir um novo processo administrativo para contratação da organizadora, etapa comum antes da publicação do edital.

Especialistas apontam que, embora o estilo das provas possa variar conforme a banca escolhida, o conteúdo programático costuma permanecer praticamente o mesmo.

Isso acontece porque as disciplinas são definidas pelo próprio Banco do Brasil, independentemente da instituição responsável pela aplicação da prova.

Entre as organizadoras que possuem estrutura para um concurso desse porte estão a própria Cesgranrio e a Fundação Getulio Vargas (FGV), ambas com experiência em seleções de grande escala.

Enquanto o edital não é publicado, a orientação é utilizar como referência o conteúdo do último concurso, realizado em 2022.

As principais disciplinas incluem conhecimentos bancários, vendas e negociação, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e atualidades do mercado financeiro.

Os especialistas em preparação para concursos explicam que candidatos que começam a estudar com antecedência costumam ganhar vantagem competitiva.

Isso acontece porque conseguem construir uma base sólida e apenas ajustar o estilo das questões quando a banca organizadora for finalmente definida.

