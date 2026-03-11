De cara nova, loja é reinaugurada em Anápolis com ofertas a partir de R$ 1

Programação especial inclui itens por R$ 0,50, descontos em marcas reconhecidas e condições diferenciadas durante o evento

Damara Dantas - 11 de março de 2026

A Popular Cosméticos reinaugura em Anápolis com diversas promoções. (Foto: Divulgação)

A loja Moça Bonita está de endereço novo em Anápolis e passa a receber os clientes em um espaço maior, mais aconchegante e com uma nova identidade: “A Popular”.

A reinauguração acontece nesta quinta-feira, 12 de março, com uma programação especial preparada para marcar a nova fase do estabelecimento.

Entre as ações, os 50 primeiros clientes poderão adquirir máscara ou tônico da linha Rapunzel, da Lola, por apenas R$ 0,50.

Durante o dia, a loja também disponibilizará promoções em marcas conhecidas do público, como Bio Extratus, Haskell, Siàge e Inoar, além de shampoo de 5 litros com 50% de desconto e diversos produtos com preços a partir de R$ 1.

Outra condição especial é válida para compras acima de R$ 50, nas quais o cliente poderá levar três produtos selecionados por apenas R$ 1.

A proposta do novo espaço é ampliar a experiência de compra e oferecer mais variedade de produtos voltados aos cuidados com os cabelos e beleza.

A loja está localizada na Rua 15 de Dezembro, nº 180, ao lado do Shopping Center no Centro de Anápolis. Mais informações podem ser conferidas pelo Instagram @a.popular_cosmeticos.