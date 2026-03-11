Gosto de história: Arqueólogos encontram bebida alcoólica enterrada há 150 anos e decidem provar o conteúdo

Garrafa lacrada encontrada em antiga cidade mineradora de Utah preservou líquido por mais de um século e surpreendeu pesquisadores

Gabriel Dias - 11 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Pexels)

Durante escavações em uma antiga cidade mineradora no oeste dos Estados Unidos, arqueólogos encontraram um objeto incomum que acabou chamando mais atenção do que muitos outros artefatos históricos.

Trata-se de uma garrafa de bebida alcoólica que permaneceu enterrada por mais de um século e ainda preservava parte de seu conteúdo.

A descoberta ocorreu em Alta, no estado de Utah, local que foi um importante centro de mineração de prata no final do século XIX.

As escavações começaram durante um projeto de construção na região e rapidamente se transformaram em uma investigação arqueológica mais ampla, revelando diversos objetos ligados ao cotidiano da antiga comunidade mineradora.

Entre os itens encontrados estavam ferramentas, balas antigas, copos de dose, um capacete de couro usado por mineiros e até um haltere de cerca de sete quilos.

No entanto, foi a garrafa lacrada que despertou maior curiosidade entre os pesquisadores.

A bebida, estimada entre 150 e 180 anos, provavelmente foi produzida entre 1870 e 1890. O recipiente estava preservado com a rolha intacta, o que levantou a possibilidade de analisar o conteúdo sem comprometer o artefato histórico.

Para isso, os arqueólogos buscaram apoio de uma destilaria local. Utilizando uma agulha fina, os especialistas conseguiram retirar uma pequena amostra do líquido diretamente através da rolha.

O material foi analisado em laboratório e também passou por uma degustação experimental.

Segundo Isaac Winter, especialista da destilaria High West, a conservação do líquido surpreendeu os envolvidos no estudo. Apesar de ter permanecido enterrada por décadas, a bebida ainda apresentava aromas perceptíveis.

De acordo com o especialista, a amostra revelou notas de frutas secas e um leve toque de vinagre, características que ainda eram identificáveis mesmo após cerca de 150 anos.

A origem exata da bebida ainda não foi confirmada. Pesquisadores acreditam que possa se tratar de um tipo de xerez ou até mesmo de uma cerveja produzida no final do século XIX.

Alta foi uma das cidades mineradoras de prata mais importantes de Utah antes de entrar em declínio no início do século XX. Atualmente, o local é mais conhecido como destino turístico voltado para esportes de inverno.

