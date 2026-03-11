Virginia contrata babá para o filho caçula com salário de R$ 18,5 mil

Requisitos para a função incluíam formação na área da saúde e disponibilidade para viagens internacionais.

Pedro Ribeiro - 11 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A repercussão nas redes sociais sobre uma suposta vaga de babá na casa da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe ganhou novos desdobramentos.

Nos últimos dias, circulou na internet a informação de que a família estaria contratando uma profissional para cuidar do filho caçula do casal, José Leonardo.

A vaga teria salário de R$ 18,5 mil e exigiria uma série de requisitos específicos.

Entre as exigências estariam formação superior em enfermagem, experiência com cuidados infantis, passaporte válido e disponibilidade para viagens internacionais, já que a rotina da família inclui deslocamentos frequentes para compromissos fora do país.

A informação repercutiu rapidamente nas redes sociais, principalmente pelo valor da remuneração e pelas condições da vaga.

No entanto, nesta quarta-feira (11), Margareth Serrão, mãe de Virginia, usou as redes sociais para esclarecer a situação.

Segundo ela, a família não está mais contratando, pois as vagas disponíveis já foram preenchidas.

“Então, eu vim aqui esclarecer para vocês que não, já foi contratado.

Nós não estamos precisando, no momento, mais. As que precisavam contratar, já contratou, já está tudo fechado”, afirmou.

Margareth também agradeceu o interesse das pessoas que enviaram mensagens se oferecendo para a vaga.

“Agradeço muito as mensagens e a intenção de vocês, mas no momento já está tudo certo. Quando surgir uma nova oportunidade, a gente avisa”, completou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!