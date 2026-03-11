Virginia contrata babá para o filho caçula com salário de R$ 18,5 mil
Requisitos para a função incluíam formação na área da saúde e disponibilidade para viagens internacionais.
A repercussão nas redes sociais sobre uma suposta vaga de babá na casa da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe ganhou novos desdobramentos.
Nos últimos dias, circulou na internet a informação de que a família estaria contratando uma profissional para cuidar do filho caçula do casal, José Leonardo.
A vaga teria salário de R$ 18,5 mil e exigiria uma série de requisitos específicos.
- Professor discorda de teste físico adaptado para candidato com nanismo e rebate: “consegue imaginar anão com fuzil?”
- Conheça a cidade brasileira fundada em 1667 onde o mar invade as ruas, reúne 60 ilhas e tem mais de 90 praias
- O país que os brasileiros vão e se sentem ricos, pois o real é muito valorizado
Entre as exigências estariam formação superior em enfermagem, experiência com cuidados infantis, passaporte válido e disponibilidade para viagens internacionais, já que a rotina da família inclui deslocamentos frequentes para compromissos fora do país.
A informação repercutiu rapidamente nas redes sociais, principalmente pelo valor da remuneração e pelas condições da vaga.
No entanto, nesta quarta-feira (11), Margareth Serrão, mãe de Virginia, usou as redes sociais para esclarecer a situação.
Segundo ela, a família não está mais contratando, pois as vagas disponíveis já foram preenchidas.
“Então, eu vim aqui esclarecer para vocês que não, já foi contratado.
Nós não estamos precisando, no momento, mais. As que precisavam contratar, já contratou, já está tudo fechado”, afirmou.
Margareth também agradeceu o interesse das pessoas que enviaram mensagens se oferecendo para a vaga.
“Agradeço muito as mensagens e a intenção de vocês, mas no momento já está tudo certo. Quando surgir uma nova oportunidade, a gente avisa”, completou.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!