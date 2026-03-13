Não é Búzios, nem Arraial: a praia a 2 horas de Niterói onde o mar parece piscina natural, e a vizinha tem selo internacional

Entre trilhas, costões e mar transparente, um ponto do litoral fluminense revela um cenário curioso que atrai visitantes o ano inteiro

Gabriel Dias - 13 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Polychronis Film)

Em meio ao litoral da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, existe um trecho de costa que chama a atenção tanto pelo formato curioso quanto pelas águas surpreendentemente tranquilas.

Entre costões rochosos e paisagens preservadas, essa praia virou um dos cartões-postais mais conhecidos de Cabo Frio, especialmente quando visto do alto.

O local reúne duas praias vizinhas que, juntas, desenham algo incomum na paisagem: um formato que lembra um coração.

A imagem já se tornou símbolo turístico da cidade e costuma atrair visitantes interessados não apenas na vista, mas também nas características naturais do mar.

Uma dessas faixas de areia é a Praia das Conchas, uma pequena enseada de cerca de 600 metros, localizada entre o Morro do Vigia e a Ponta do Arpoador.

Protegida pelos costões, ela costuma apresentar águas calmas e transparentes, que, em alguns pontos, formam verdadeiras piscinas naturais. Por isso, o local é bastante procurado por famílias e por quem gosta de mergulho livre.

Ao lado está a Praia do Peró, que compartilha a mesma qualidade de água e possui cerca de 7 km de extensão.

Desde 2018, ela mantém a certificação internacional Bandeira Azul, concedida a praias que cumprem critérios rigorosos de preservação ambiental, qualidade da água e segurança para visitantes.

Separando as duas praias está o Morro do Vigia, um ponto que também guarda registros históricos da região.

Documentos antigos citam o local como “Morro do Vigia dos Ingleses”, pois corsários britânicos utilizavam a área para observar a movimentação de navios portugueses no litoral.

Hoje, o morro também é um dos principais pontos de observação da região. A trilha circular leva cerca de uma hora e conduz visitantes a um mirante com vista panorâmica da enseada, das Ilhas de Cabo Frio e até de Arraial do Cabo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!