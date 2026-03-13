Pais já podem matricular filhos em aulas gratuitas de vôlei em Anápolis; vagas são limitadas

Vagas englobam modalidades feminina, masculina e mista, e estão distribuídas em diferentes bairros da cidade

Aulas de vôlei serão gratuitas. (Foto: Divulgação)
Crianças e adolescentes de Anápolis já podem garantir uma vaga para as aulas gratuitas de vôlei oferecidas pelo município.

A Secretaria Municipal de Esporte abriu o período de matrículas para as modalidades feminina, masculina e mista, distribuídas em núcleos estrategicamente localizados para atender diferentes bairros da cidade.

A iniciativa integra o Projeto Transformar, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento físico para jovens.

Para assegurar a qualidade do treinamento e o acompanhamento pedagógico, a prefeitura limitou a capacidade a 20 alunos por turma, com divisão por faixas etárias.

As aulas de vôlei ocorrem em três polos distintos, facilitando o acesso da comunidade: União Vôlei; Ginásio Poliesportivo Gracinda Maria e Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Carlos Paste.

Locais e horários das aulas

As matrículas são realizadas nas unidades do CRAS responsáveis por cada região. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar:

  • cópia dos documentos pessoais do responsável e da criança;
  • cópia do comprovante de endereço;
  • cadastro único atualizado;
  • declaração de matrícula escolar;
  • atestado médico de aptidão para prática esportiva

União Vôlei 

Segunda e quarta-feira – 08h30 às 9h30 – 08 a 10 anos
Segunda e quarta-feira – 09h30 às 10h30 – 11 a 13 anos
Terça e quinta-feira – 14h às 15h – 14 a 17 anos (feminino)
Terça e quinta-feira – 15h às 16h – 14 a 17 anos (masculino)

Matrícula no CRAS Leste II, Rua Antônio de Souza França, quadra 09, lote 22 – Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro. Telefone: (62) 3902-1725

Ginásio Poliesportivo Gracinda Maria

Terça e quinta-feira – 08h às 09h – Sub-10 (misto)
Terça e quinta-feira – 09h às 10h – Sub-14 (misto)

Matrícula no CRAS Norte, Avenida do Estado, nº 2, Quadra B – Vila Norte (na antiga Casa Brasil).
Telefone: (62) 3902-2639.

CIE – Centro de Iniciação ao Esporte Carlos Paste

Segunda e quarta-feira – 14h às 15h – Sub-10 (misto)
Segunda e quarta-feira – 15h às 16h – Sub-14 (misto)

Matrícula no CRAS Leste I, Av. JK, Qd. 12, s/n – Jardim Alvorada (Praça CEU Jardim Alvorada).
Telefone: (62) 3902-1573 / 0800 646 1121 – Ramal 1604.

