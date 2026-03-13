Terrano e Perplan realizam entrega oficial dos lotes do Condomínio Nature

Empreendimento reúne mais de 68 mil m² de área verde, nove praças temáticas e mais de 25 opções de lazer voltadas à convivência e ao contato com a natureza

Damara Dantas - 13 de março de 2026

Condomínio Nature. (Foto: Divulgação)

A Perplan, em parceria com a Terrano Urbanismo, realizou no último dia 07 de março a festa de entrega do Condomínio Nature.

O evento aconteceu dentro do próprio residencial e reuniu compradores, convidados e representantes das empresas responsáveis pelo projeto.

Desenvolvido pela Perplan, o condomínio teve as obras executadas e a gestão comercial conduzida pela Terrano Urbanismo.

A cerimônia marcou a conclusão da infraestrutura prevista no projeto e simbolizou o início de uma nova etapa para os proprietários, que agora poderão dar início à construção de suas residências.

Planejado com foco em qualidade de vida, o Nature oferece uma proposta de moradia integrada ao contato com a natureza.

Ao todo, são mais de 68 mil m² de área verde e mais de 25 itens de lazer voltados ao bem-estar, prática esportiva e convivência entre moradores.

Entre os diferenciais está o Family Club privativo, além de nove praças temáticas e diversos espaços de convivência distribuídos ao longo do condomínio.

A estrutura também inclui portaria com controle de acesso e bloco de apoio com áreas de triagem. No espaço de lazer, os moradores contam com piscina, salão de jogos, academia e área de treino funcional, entre outras opções.

Na parte esportiva, o projeto contempla quadra de tênis, quadra poliesportiva, campo society, pista de caminhada e pista destinada a hoverboard e patins.

Já os ambientes ao ar livre incluem lago contemplativo, pet place, pomar, área para piqueniques, redário e áreas de mata nativa preservadas.

O condomínio também incorpora soluções voltadas à sustentabilidade, como placas solares e pontos para carregamento de veículos elétricos.