Os benefícios do alecrim: como plantar no jardim e como ele pode ajudar na saúde do dia a dia

Fácil de plantar e cheio de utilidades, o alecrim ainda pode contribuir para o bem-estar no dia a dia de quem a cultiva

Gustavo de Souza - 14 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Cultivando

Presente em hortas domésticas e varandas, o alecrim é uma das ervas mais populares entre quem cultiva temperos em casa. Resistente, aromático e de fácil manutenção, ele pode ser colhido ao longo do ano e se adapta bem a vasos e canteiros.

Mesmo sendo uma planta robusta, seu desenvolvimento depende de algumas condições básicas. O alecrim precisa de sol direto, solo bem drenado e pouca umidade.

Onde plantar o alecrim

De origem mediterrânea, a planta prefere ambientes quentes e secos. Por isso, o ideal é plantá-la em áreas que recebam sol pleno durante grande parte do dia.

O tipo de solo também faz diferença. Terrenos arenosos ou com pedriscos facilitam a drenagem da água, evitando encharcamento. Especialistas em jardinagem recomendam, inclusive, separar o alecrim de plantas que precisam de regas frequentes, como algumas hortaliças e ornamentais.

Rega, poda e cuidados básicos

O excesso de água é um dos erros mais comuns no cultivo da erva. A recomendação é regar apenas quando o solo estiver completamente seco.

A poda também ajuda a manter a planta saudável. Cortes leves nas pontas dos ramos estimulam novas brotações e ajudam a controlar o tamanho do arbusto, especialmente quando cultivado em vasos.

Uso na cozinha e possíveis benefícios

Além de decorar o jardim, o alecrim é bastante usado na culinária, principalmente em carnes, pães, batatas e azeites aromatizados.

Na medicina tradicional, a erva também aparece associada a benefícios digestivos e circulatórios. Óleos essenciais e extratos da planta são utilizados em massagens, aromaterapia e produtos capilares, embora especialistas recomendem cautela e orientação profissional no uso medicinal.

Com poucos cuidados e boa exposição ao sol, o alecrim pode se tornar um aliado prático no jardim e na rotina da casa.

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