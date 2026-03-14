Vídeo mostra força de Dodge RAM puxando caminhão em estrada com muita lama

Cena foi registrada em vicinal do município de Abadiânia

Jordana Viana Jordana Viana -
Vídeo mostra força de Dodge RAM puxando caminhão em estrada com muita lama
Imagens mostram RAM puxando caminhão em Abadiânia (Foto: Reprodução)

Após as fortes chuvas registradas na madrugada deste sábado (14), motoristas têm enfrentado dificuldades para trafegar por trechos de estradas vicinais em Abadiânia.

Com o período chuvoso mais intenso em Goiás, muitas estradas de terra, como são popularmente conhecidas, acabam se transformando em um verdadeiro desafio para os condutores. O risco de atolamentos, enxurradas e outros problemas é comum em vias não pavimentadas, especialmente em trechos com terrenos irregulares e ladeiras íngremes.

Imagens enviadas ao Portal 6 mostram a dificuldade enfrentada por quem precisa passar pelo local. Em um dos registros, um caminhão precisa da ajuda de uma Dodge RAM para conseguir subir um trecho da estrada, sendo puxado pela picape.

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Mesmo com a potência do veículo 4×4, em determinado momento a RAM chega a deslizar no terreno molhado, mas consegue manter o controle e seguir viagem, auxiliando o outro motorista a vencer a subida.

Vale lembrar que, por se tratar de uma picape de grande porte (full size), o veículo é conhecido por combinar alta capacidade de carga e reboque com acabamento de luxo. No Brasil, ela é classificada como um caminhão devido ao seu Peso Bruto Total (PBT) superior a 3.500 kg, exigindo CNH de categoria C ou superior. Trata-se, portanto, de um veículo adequado para esse tipo de serviço.

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Jordana Viana

Jordana Viana

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, atua como Social Media no Portal 6, em Goiânia. Produz conteúdos para o YouTube e matérias voltadas ao entretenimento, curiosidades, mundo dos videogames, cinema e cultura pop, sempre com olhar atento às tendências e aos temas que movimentam o cotidiano digital.

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