Água para sempre: como a descoberta de argila profunda permitiu a restauração do ciclo hídrico em menos de 6 meses

Após encontrar argila profunda no solo, fazenda supera desafios e cria lago permanente que recupera vegetação e atrai vida selvagem

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O que antes era um terreno marcado pela escassez de água acabou se tornando um verdadeiro reservatório natural do recurso.

Em uma fazenda que enfrentava dificuldades para manter a umidade do solo, a descoberta de uma camada profunda de argila mudou completamente os planos e permitiu a construção de um grande lago artificial capaz de reter água de forma permanente.

A iniciativa começou com algo simples: testar o terreno. A equipe responsável realizou cortes e análises do solo para entender se havia condições de criar um reservatório duradouro.

A presença da argila em grande quantidade foi a peça-chave para o projeto avançar, já que esse tipo de material atua como barreira natural contra infiltrações.

Com a confirmação da camada adequada, iniciou-se a escavação da chamada “chave” da barragem, uma trincheira que conecta a estrutura diretamente à argila mais profunda do solo.

A partir daí, o material foi compactado em camadas sucessivas, formando uma base capaz de sustentar o nível da água e evitar vazamentos.

Mesmo com o planejamento técnico, a obra enfrentou obstáculos. Um compactador de vala apresentou defeito logo no início dos trabalhos, obrigando a equipe a improvisar, usando a própria escavadeira para continuar o processo de compactação.

O equipamento só foi reparado dias depois, quando o cronograma já estava apertado.

Durante a execução do projeto, cerca de 30 alunos participaram de um curso intensivo realizado na fazenda, aprendendo, na prática, como construir reservatórios.

Eles ajudaram na escavação de um lago menor e também na marcação do vertedouro do reservatório principal, estrutura responsável por controlar o transbordamento da água e evitar erosões.

Outro desafio surgiu quando foi encontrado um antigo tubo de drenagem enterrado no terreno, instalado décadas antes para escoar água do local.

O equipamento poderia comprometer o reservatório, mas foi removido após a equipe confirmar que a barragem estava conectada a uma camada de argila mais profunda.

Ao final do processo, uma nascente próxima também foi integrada ao sistema, com a instalação de um tubo de cobre para conduzir água potável até a área de visitação.

Todo o processo foi documentado e postado no YouTube, podendo ser acompanhado de casa.

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