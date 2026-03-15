Curso de especialização gratuito e a distância recebe inscrições até 23 de março

Instituto Federal abre vagas em especialização gratuita EAD com inscrições até 23 de março e curso voltado à formação de profissionais da área de Ciências

Gabriel Dias - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com o avanço da educação a distância no Brasil, novas oportunidades curso de qualificação continuam surgindo para profissionais que desejam ampliar a formação acadêmica sem precisar deixar o trabalho ou mudar de cidade.

Uma dessas iniciativas acaba de ser aberta por um instituto federal e já movimenta interessados de todo o país.

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) está com inscrições abertas para uma especialização gratuita na modalidade EAD, voltada a profissionais que possuem ensino superior completo e querem aprofundar conhecimentos na área de ensino de Ciências da Natureza.

O prazo para participar da seleção segue até 23 de março, exclusivamente pela internet.

De acordo com as informações divulgadas pela instituição, o curso é ofertado pelo campus Picos e contará com 40 vagas para candidatos que tenham graduação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), preferencialmente em áreas como Biologia, Física, Química ou Ciências da Natureza.

Embora a formação seja realizada majoritariamente a distância, o programa inclui encontros presenciais obrigatórios aos fins de semana, seguindo a organização acadêmica do campus responsável pela especialização.

A pós-graduação terá duração aproximada de 18 meses e carga horária total de 480 horas, com disciplinas que abordam temas como didática, epistemologia das Ciências, uso de tecnologias digitais no ensino e pesquisa aplicada à educação científica.

A proposta é fortalecer a prática pedagógica e incentivar abordagens investigativas nas salas de aula.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a inscrição on-line e anexar a documentação exigida no edital, como documento de identificação, CPF, comprovante de quitação eleitoral e comprovante de conclusão da graduação.

O cronograma divulgado prevê a publicação do resultado preliminar em 24 de março, seguida de período para recursos. Já o resultado final deve ser divulgado poucos dias depois, com previsão de início das aulas em abril de 2026.

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