Lázaro Ramos encontra Wagner Moura em Los Angeles antes do Oscar 2026

Amigos de longa data celebram trajetória juntos na semana mais importante do cinema mundial

Folhapress - 15 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de tela/ Instagram/ olazaroramos)

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) –

Lázaro Ramos, 47, e Wagner Moura, 49, se encontraram neste sábado (14) em Los Angeles, nos Estados Unidos,às vésperas da cerimônia do Oscar 2026. O ator acompanha o amigo na premiação em que Moura concorre ao prêmio de melhor ator por “O Agente Secreto”.Além da categoria de melhor ator, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho também disputa as categorias de melhor filme, melhor filme internacional e melhor direção de elenco.

Registro do momento nas redes sociais

“Encontrando meu irmão. Bahia em LA”, escreveu Ramos ao compartilhar nas redes sociais um vídeo do encontro registrado pela atriz Isadora Ruppert, que interpreta Daniela no filme. O roteirista Leonardo Lacca também publicou imagens do momento, ocorrido durante um dos compromissos do elenco na véspera da premiação, marcada para domingo (15), no Dolby Theatre.

Elenco marca presença na cidade

Quase todo o elenco de “O Agente Secreto” está em Los Angeles para os eventos que antecedem o Oscar. Ficaram de fora apenas integrantes que já tinham compromissos profissionais e a atriz Tânia Maria, que, por orientação médica, permaneceu no Brasil. A equipe, no entanto, levou um recorte em tamanho real da artista para acompanhá-los nas atividades.

Amizade que começou na Bahia

Wagner e Lázaro são amigos desde a adolescência, quando se conheceram no teatro em Salvador, na Bahia. A dupla já contracenou em produções como “Saneamento Básico, o Filme”, “Cidade Baixa” e “Ó Paí, Ó”. Eles costumam se chamar de “irmão”, apelido também usado pelo amigo em comum Vladimir Brichta.