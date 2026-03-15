Não é o branco, nem o cinza: a cor que virou tendência para as cozinhas em 2026
Uma tonalidade mais acolhedora e elegante começou a ganhar espaço nas cozinhas e promete mudar o ambiente sem exigir grandes reformas
Não é de hoje que o branco e o cinza aparecem entre as escolhas mais comuns para cozinhas. Práticos, versáteis e fáceis de combinar, esses tons dominaram projetos por anos e ajudaram a criar a imagem de um ambiente moderno e funcional.
Agora, no entanto, uma nova cor começa a tomar esse espaço e chama atenção justamente por fugir do óbvio.
A aposta da vez é o bege amendoado, um tom suave, quente e ao mesmo tempo sofisticado, que tem conquistado quem busca uma cozinha mais aconchegante.
A cor surge como alternativa para quem quer manter a elegância do ambiente, mas sem o aspecto frio que o branco e o cinza às vezes podem transmitir.
O charme dessa tendência está na facilidade de combinação.
O bege amendoado conversa bem com madeira, preto, dourado, inox e elementos naturais, o que permite criar diferentes estilos dentro da mesma proposta.
Em cozinhas maiores, ele ajuda a trazer sensação de conforto. Já em ambientes menores, pode deixar o espaço mais leve e acolhedor.
Outro ponto que favorece essa cor é a versatilidade. Ela pode aparecer nos armários, nas paredes, nos revestimentos e até em detalhes decorativos, como banquetas, luminárias e utensílios.
Assim, quem não quer fazer uma mudança completa pode aderir à tendência aos poucos, sem transformar tudo de uma vez.
Além do visual elegante, o tom também acompanha uma mudança no jeito de pensar a decoração.
Mais do que seguir uma moda passageira, muitas pessoas têm buscado ambientes que transmitam bem-estar e tenham aparência mais viva, confortável e convidativa no dia a dia.
Em 2026, a cozinha deixa de ser apenas um espaço funcional e passa a ganhar ainda mais personalidade.
E, nesse movimento, o bege amendoado aparece como a cor que melhor traduz esse novo momento: discreta, moderna e cheia de presença.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!