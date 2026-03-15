Não é o branco, nem o cinza: a cor que virou tendência para as cozinhas em 2026

Uma tonalidade mais acolhedora e elegante começou a ganhar espaço nas cozinhas e promete mudar o ambiente sem exigir grandes reformas

Layne Brito - 15 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Não é de hoje que o branco e o cinza aparecem entre as escolhas mais comuns para cozinhas. Práticos, versáteis e fáceis de combinar, esses tons dominaram projetos por anos e ajudaram a criar a imagem de um ambiente moderno e funcional.

Agora, no entanto, uma nova cor começa a tomar esse espaço e chama atenção justamente por fugir do óbvio.

A aposta da vez é o bege amendoado, um tom suave, quente e ao mesmo tempo sofisticado, que tem conquistado quem busca uma cozinha mais aconchegante.

A cor surge como alternativa para quem quer manter a elegância do ambiente, mas sem o aspecto frio que o branco e o cinza às vezes podem transmitir.

O charme dessa tendência está na facilidade de combinação.

O bege amendoado conversa bem com madeira, preto, dourado, inox e elementos naturais, o que permite criar diferentes estilos dentro da mesma proposta.

Em cozinhas maiores, ele ajuda a trazer sensação de conforto. Já em ambientes menores, pode deixar o espaço mais leve e acolhedor.

Outro ponto que favorece essa cor é a versatilidade. Ela pode aparecer nos armários, nas paredes, nos revestimentos e até em detalhes decorativos, como banquetas, luminárias e utensílios.

Assim, quem não quer fazer uma mudança completa pode aderir à tendência aos poucos, sem transformar tudo de uma vez.

Além do visual elegante, o tom também acompanha uma mudança no jeito de pensar a decoração.

Mais do que seguir uma moda passageira, muitas pessoas têm buscado ambientes que transmitam bem-estar e tenham aparência mais viva, confortável e convidativa no dia a dia.

Em 2026, a cozinha deixa de ser apenas um espaço funcional e passa a ganhar ainda mais personalidade.

E, nesse movimento, o bege amendoado aparece como a cor que melhor traduz esse novo momento: discreta, moderna e cheia de presença.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!