Cliente é esquecida e passa horas trancada em supermercado de Goiânia

Mulher aguardava uso de lavanderia quando percebeu que o estabelecimento já havia encerrado o expediente

Pedro Ribeiro - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma cliente passou por um susto ao ficar trancada dentro de um supermercado atacadista, no último domingo (15), no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia.

A situação aconteceu enquanto ela utilizava uma lavanderia instalada no pátio do estabelecimento.

Sem perceber que a mulher ainda estava no local, funcionários encerraram as atividades e fecharam os portões.

A cliente só notou que estava presa quando já não havia mais ninguém no estabelecimento.

Ao tentar chamar atenção, a movimentação acabou sendo percebida por moradores da região, que estranharam a presença dela no local já fechado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e localizou um segurança responsável pelo monitoramento do supermercado.

O profissional foi até o local e abriu os portões, permitindo que a cliente saísse.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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