Conheça a uva pilar moscato, fruta gourmet do interior que pode custar até R$ 200 o quilo
Variedade cultivada em Pilar do Sul ganhou fama pela doçura acima da média e já chegou a ser vendida por até R$ 200 o quilo
A aparência chama atenção logo de cara. Os cachos são maiores que os de uma uva comum, e a coloração verde vibrante costuma atrair olhares em feiras e mercados.
Mas não é apenas o tamanho que torna essa fruta especial: a doçura surpreende até produtores experientes.
Cultivada no interior de São Paulo, a chamada uva pilar moscato se tornou uma variedade gourmet conhecida pela intensidade do sabor e pela produção limitada.
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Desenvolvida em Pilar do Sul, a fruta surgiu a partir de experimentos realizados na região e hoje é considerada um dos produtos agrícolas mais característicos do município.
Segundo a Cooperativa Agrícola de Pilar do Sul (APPC), a variedade começou a ser cultivada por volta de 2008, depois que um pesquisador japonês levou materiais genéticos para uma área experimental da cooperativa.
A partir de processos naturais de adaptação e polinização cruzada, a uva passou a apresentar características únicas, que acabaram sendo registradas pela associação.
A comercialização teve início em 2011 e, desde então, a fruta passou a conquistar espaço tanto no mercado nacional quanto no exterior.
Atualmente, parte da produção é exportada para países da Europa e da Ásia, além do Canadá e da região do Oriente Médio.
Uma das principais características da pilar moscato é o alto nível de açúcar. Para que seja classificada oficialmente nessa categoria, a fruta precisa atingir pelo menos 18% na escala Brix, que mede a concentração de açúcares. Em comparação, uvas tradicionais costumam apresentar cerca de 14%.
O tamanho também segue um padrão rigoroso. Apenas frutos com mais de 24 milímetros entram na classificação oficial da variedade.
Por causa desses critérios, somente entre 20% e 30% de toda a produção anual alcançam o padrão exigido para receber o nome pilar moscato.
A safra ocorre entre janeiro e abril, período em que produtores da região exibem os melhores cachos durante a Feira de Exposição Agropecuária de Pilar do Sul (Feaps), evento que reúne avaliações de especialistas em categorias como aparência, padronização e sabor.
A exclusividade e o controle de produção ajudam a explicar o valor elevado da fruta.
Em alguns momentos, o quilo da pilar moscato chegou a ser vendido por mais de R$ 200. Atualmente, porém, os preços costumam variar entre R$ 40 e R$ 60, dependendo do mercado.
Mesmo com a patente registrada pela cooperativa, variedades semelhantes começaram a aparecer na região.
Isso acontece porque a videira pode ser multiplicada a partir de galhos da planta, permitindo que produtores cultivem frutas parecidas, muitas vezes comercializadas com outros nomes.
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