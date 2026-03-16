Conheça a uva pilar moscato, fruta gourmet do interior que pode custar até R$ 200 o quilo

Variedade cultivada em Pilar do Sul ganhou fama pela doçura acima da média e já chegou a ser vendida por até R$ 200 o quilo

Gabriel Dias - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A aparência chama atenção logo de cara. Os cachos são maiores que os de uma uva comum, e a coloração verde vibrante costuma atrair olhares em feiras e mercados.

Mas não é apenas o tamanho que torna essa fruta especial: a doçura surpreende até produtores experientes.

Cultivada no interior de São Paulo, a chamada uva pilar moscato se tornou uma variedade gourmet conhecida pela intensidade do sabor e pela produção limitada.

Desenvolvida em Pilar do Sul, a fruta surgiu a partir de experimentos realizados na região e hoje é considerada um dos produtos agrícolas mais característicos do município.

Segundo a Cooperativa Agrícola de Pilar do Sul (APPC), a variedade começou a ser cultivada por volta de 2008, depois que um pesquisador japonês levou materiais genéticos para uma área experimental da cooperativa.

A partir de processos naturais de adaptação e polinização cruzada, a uva passou a apresentar características únicas, que acabaram sendo registradas pela associação.

A comercialização teve início em 2011 e, desde então, a fruta passou a conquistar espaço tanto no mercado nacional quanto no exterior.

Atualmente, parte da produção é exportada para países da Europa e da Ásia, além do Canadá e da região do Oriente Médio.

Uma das principais características da pilar moscato é o alto nível de açúcar. Para que seja classificada oficialmente nessa categoria, a fruta precisa atingir pelo menos 18% na escala Brix, que mede a concentração de açúcares. Em comparação, uvas tradicionais costumam apresentar cerca de 14%.

O tamanho também segue um padrão rigoroso. Apenas frutos com mais de 24 milímetros entram na classificação oficial da variedade.

Por causa desses critérios, somente entre 20% e 30% de toda a produção anual alcançam o padrão exigido para receber o nome pilar moscato.

A safra ocorre entre janeiro e abril, período em que produtores da região exibem os melhores cachos durante a Feira de Exposição Agropecuária de Pilar do Sul (Feaps), evento que reúne avaliações de especialistas em categorias como aparência, padronização e sabor.

A exclusividade e o controle de produção ajudam a explicar o valor elevado da fruta.

Em alguns momentos, o quilo da pilar moscato chegou a ser vendido por mais de R$ 200. Atualmente, porém, os preços costumam variar entre R$ 40 e R$ 60, dependendo do mercado.

Mesmo com a patente registrada pela cooperativa, variedades semelhantes começaram a aparecer na região.

Isso acontece porque a videira pode ser multiplicada a partir de galhos da planta, permitindo que produtores cultivem frutas parecidas, muitas vezes comercializadas com outros nomes.

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