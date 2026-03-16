Ex-marido deve dividir o FGTS acumulado durante o casamento no divórcio

Entendimento da Justiça indica que valores do FGTS depositados durante a união podem entrar na partilha de bens no regime de comunhão parcial

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Muitas pessoas acreditam que o FGTS pertence apenas ao trabalhador, já que a conta está vinculada ao seu nome. No entanto, decisões da Justiça reforçam um entendimento importante no direito de família: o FGTS acumulado durante o casamento pode entrar na divisão de bens no divórcio.

A explicação foi destacada pela advogada Aline da Silva Bernardes, especialista em Direito de Família e criadora do perfil @alinebernardesadv. Segundo ela, muitas pessoas desconhecem esse direito no momento da separação.

Quando o casal se casa no regime de comunhão parcial de bens, considerado o padrão no Brasil para quem não faz pacto antenupcial, tudo o que é adquirido durante a união passa a integrar o patrimônio comum do casal.

FGTS pode entrar na partilha de bens

Nesse regime, a Justiça entende que o saldo do FGTS acumulado durante o casamento integra o patrimônio construído pelo casal.

Isso acontece porque o valor resulta do trabalho realizado enquanto a união existia. Portanto, mesmo que a conta esteja no nome de apenas um dos cônjuges, o saldo acumulado nesse período pode entrar na divisão.

Assim, no momento do divórcio, o cálculo considera metade do valor acumulado durante o casamento, e não o saldo total existente na conta.

Direito muitas vezes passa despercebido

De acordo com a advogada, muitas pessoas assinam acordos de divórcio sem incluir o FGTS na partilha de bens.

Além disso, a falta de orientação jurídica faz com que esse valor nem sempre apareça nas negociações. Como consequência, um dos ex-cônjuges pode deixar de receber um valor que teria direito de integrar a divisão patrimonial.

Por isso, especialistas recomendam analisar com atenção todos os bens e valores acumulados durante o casamento.

Regra vale para os dois lados

Embora muitas pessoas associem esse direito apenas às mulheres, a regra vale para qualquer um dos cônjuges.

Assim, tanto mulheres quanto homens podem ter direito à metade do FGTS acumulado durante o período da união, desde que o casamento tenha ocorrido sob o regime de comunhão parcial de bens.

Dessa forma, entender como funciona a partilha patrimonial ajuda a evitar prejuízos financeiros e garante mais segurança jurídica no processo de divórcio.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!