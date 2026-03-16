O lugar certo para guardar cebolas e fazê-las durar por até 6 meses

Um cuidado simples no armazenamento pode evitar desperdício e manter o alimento fresco por muito mais tempo

Daniella Bruno - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Couleur/Pixabay)

Guardar alimentos corretamente faz toda a diferença na durabilidade e na qualidade dos ingredientes usados na cozinha. No caso da cebola, pequenos cuidados no armazenamento ajudam a evitar desperdício e ainda mantêm o sabor do alimento por muito mais tempo.

Para começar, é importante retirar as cebolas das embalagens plásticas. Esse tipo de embalagem costuma reter umidade e dificultar a ventilação, o que pode acelerar o processo de deterioração.

Além disso, o ideal é manter as cebolas em um lugar com pouca luz solar, fresco, bem ventilado e seco. Essas condições ajudam a preservar a textura do alimento e evitam que ele estrague rapidamente.

Por isso, quando as pessoas escolhem corretamente o local de armazenamento, conseguem manter as cebolas em boas condições por vários meses.

Por que não guardar cebolas na geladeira

Muitas pessoas acreditam que a geladeira é sempre o melhor lugar para conservar alimentos. No entanto, no caso da cebola inteira, essa prática pode trazer o efeito contrário.

Não colocar a cebola na geladeira é uma recomendação importante. Quando alguém guarda esse alimento em temperaturas muito baixas, o ambiente úmido pode alterar suas propriedades.

Isso acontece porque o frio pode transformar parte dos compostos da cebola em açúcar. Como resultado, o alimento perde parte do sabor característico e pode apresentar mudanças na textura.

Além disso, com o tempo, a cebola pode ficar murcha e encharcada, o que reduz sua qualidade para o consumo.

O melhor local para armazenar cebolas

Para preservar melhor as cebolas, o ideal é armazená-las em locais secos e bem ventilados. Armários de cozinha arejados, despensas ou cestos abertos costumam funcionar muito bem.

Outra alternativa bastante comum envolve o uso de cestos de arame, caixas ventiladas ou sacos de papel, que permitem a circulação de ar ao redor do alimento.

Além disso, manter as cebolas longe da luz direta do sol ajuda a evitar brotações e o apodrecimento precoce.

Assim, ao retirar as cebolas das embalagens plásticas e colocá-las em um local fresco, seco e ventilado, você consegue aumentar bastante a durabilidade do alimento.

Dessa forma, é possível manter as cebolas frescas e próprias para consumo por muito mais tempo, evitando desperdícios na cozinha.

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