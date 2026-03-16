Praças de pedágio na BR-153 já têm data para operar preços a partir de R$ 14,90 em Goiás

Concessão que antes era da Triunfo Concebra foi transferida para a Way-153, que já divulgou os valores para cada tipo de veículo

Natália Sezil - 16 de março de 2026

Way assume duas praças de pedágio na BR-153, em Goiás. (Foto: Divulgação)

Antes sob administração da Triunfo Concebra, cerca de 530 quilômetros da BR-153 passarão a ser operados pela Way-153 a partir da meia-noite do dia 26 de março.

O trecho vai de Hidrolândia até a região do Triângulo Mineiro e Uberaba, em Minas Gerais. Cobre os municípios de Piracanjuba, Professor Jamil, Morrinhos, Goiatuba, Panamá e Itumbiara.

Ao todo, são cinco praças de pedágio sob tutela da nova concessionária. Em Goiás, haverá cobrança em Piracanjuba e Itumbiara.

Os preços já estão definidos. A tarifa básica, aplicada a veículos de passeio (automóvel, caminhonete e furgão) foi acertada em R$ 15,60 em Piracanjuba e R$ 14,90 em Itumbiara.

O valor muda conforme o tipo do veículo. Pode chegar a R$ 124,80 na primeira cidade e R$ 119,20 na segunda, para caminhões com reboque ou caminhão-trator com semirreboque.

Segundo a concessionária, o pagamento nas cabines de cobrança manual pode ser feito por dinheiro, cartões de crédito e débito, e pix.

Nas pistas de cobrança automática, há 5% de desconto no valor da tarifa. Cabe destacar que vales-pedágio físicos não são mais aceitos.

Investimentos

A concessão para a Way-153, assinada com o Governo Federal em 03 de março, tem 30 anos de validade. Durante esse tempo, são previstos R$ 10,2 bilhões em investimentos.

O valor deve ser destinado, principalmente, à duplicação (em 42km ao longo de todo o trecho), faixas adicionais (31,8km) e melhorias na iluminação, sinalização e passagens de fauna.

As melhorias esperadas também incluem obras emergenciais de recuperação do pavimento, com requalificação das pistas, roçagem do mato às margens da rodovia e nova sinalização horizontal e vertical.

Além disso, há expectativa de implantação de conectividade 4G ao longo da rodovia. Segundo a Way, isso parte de uma parceria com a TIM Brasil. Estima-se que todo o conjunto gere 80.122 vagas diretas e indiretas.

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