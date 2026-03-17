A psicologia explica que a parte mais difícil de ver seus pais envelhecerem não é o tempo, é perceber que agora eles precisam de você

Envelhecimento dos pais muda papéis na família e desafia filhos a lidar com cuidado, responsabilidade e impacto emocional

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/TV Brasil)

Ver os pais envelhecerem costuma provocar um sentimento difícil de explicar. Não é apenas perceber o passar dos anos, mas entender que algo mudou na dinâmica familiar. Aqueles que sempre cuidaram passam, pouco a pouco, a precisar de ajuda.

Segundo especialistas em psicologia do envelhecimento, o impacto emocional dessa fase está ligado à inversão de papéis. O filho começa a assumir responsabilidades antes atribuídas aos pais, como acompanhar consultas médicas, organizar a rotina e tomar decisões importantes.

O envelhecimento da população

O Brasil vive um processo acelerado de envelhecimento. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que a população com 65 anos ou mais cresceu significativamente nas últimas décadas, ampliando o número de famílias que enfrentam esse cenário.

Para o Ministério da Saúde, o cuidado com pessoas idosas vai além do tratamento de doenças. Ele envolve preservar autonomia, garantir dignidade e fortalecer a rede de apoio familiar e social.

O impacto emocional nos filhos

A psicologia aponta que essa transição pode gerar sentimentos mistos. Culpa, medo e insegurança são comuns, especialmente quando filhos percebem a fragilidade crescente dos pais.

A Associação Americana de Psicologia (APA) destaca que cuidadores familiares frequentemente enfrentam sobrecarga emocional, principalmente quando conciliam trabalho, família e responsabilidades de cuidado.

Por isso, especialistas defendem que o cuidado seja compartilhado. Dividir responsabilidades, buscar orientação profissional e manter diálogo aberto na família ajudam a tornar esse processo mais equilibrado.

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