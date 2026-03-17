Goiânia registra chuva extrema em diferentes regiões; confira bairros mais atingidos

Apesar da forte tempestade que caiu na segunda-feira (16), Cimehgo apontou que situação deve persistir

Augusto Araújo - 17 de março de 2026

Chuva forte no Setor Leste Universitário, em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou que Goiânia registrou um acumulado intenso de chuvas nesta segunda-feira (16), com regiões ultrapassando os 64 mm.

Para se ter uma noção, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) considera índices acima de 50 mm como chuva extrema – sendo a classificação mais alta da tabela.

Dessa forma, a estação do Parque Atheneu, localizado na região Leste da capital, foi a “campeã” do ranking, com 64 mm de chuva acumuladas em 24 horas.

Em seguida, vem o Centro, com 58 mm registrados. Fechando o “pódio”, está o Jardim Guanabara, na região Norte da cidade, que computou 56 mm.

Na sequência, constam os setores que marcaram chuvas muito fortes, que são na casa dos 30 mm até 50mm. Nesta lista, estão as estações:

Região Norte – Itatiaia: 46,6 mm

Região Norte – Setor Goiânia 2: 45,4 mm

Região Leste – Novo Mundo: 39,4 mm

Região Sul – Fundação Pró Cerrado: 37,4 mm

Região Central – Leste Universitário: 35,4 mm

Região Noroeste – Jardim Curitiba: 34,8 mm

Região Sul – Jardim América: 34 mm

Região Leste – Vila Pedroso: 30,8 mm

Confira ao final da matéria o levantamento completo de bairros atingidos pela chuva em Goiânia.

Vem mais por aí

Apesar da forte chuva que caiu na segunda-feira (16), o Cimehgo apontou que a situação deve persistir nesta terça-feira (17) em Goiás.

Isso porque o estado apresenta ” elevada cobertura de nebulosidade e núcleos de instabilidade desde as primeiras horas do dia”.

Assim, caso essa umidade persista, a possibilidade de chuvas mais potentes aumenta ao longo de todo o dia.

Diante desse cenário, a pasta alertou para o risco de alagamentos, inundações de rios e córregos, além de possíveis quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia devido às descargas elétricas e rajadas de vento associadas às chuvas.

“A população deve redobrar a atenção, especialmente nas áreas de risco já conhecidas”, salientou o Cimehgo.

Para Goiânia, o boletim meteorológico emitido na segunda-feira previa um índice total de 15 mm ao longo desta terça-feira (17). Resta aguardar e conferir se a previsão irá se cumprir no decorrer do dia.

Confira a seguir a lista completa

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