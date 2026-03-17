Moradores denunciam oferenda com bode em cemitério de Abadiânia e caso gera polêmica

Episódio traz à tona debate complexo sobre limites da liberdade de culto e preservação do espaço público

Davi Galvão - 17 de março de 2026

Oferenda com bode foi flagrada por moradores do distrito. (Foto: reprodução)

O Portal 6 recebeu uma denúncia detalhando o surgimento de oferendas religiosas em locais públicos e de uso comum no distrito de Abadiânia Velha, em Abadiânia.

O caso mais recente chamou a atenção dos moradores pela presença de um bode, o que difere dos registros anteriores na região.

No vídeo, é possível ver o animal com uma faca cravada na barriga, próximo a uma garrafa de cachaça e um prato com um líquido vermelho, em um cemitério.

Segundo relatos, a prática não é nova, com casos similares ocorrendo quase que mensalmente mesmo que com animais menores, como galinhas, mas que o caso mais recente de fato saltou a atenção.

“Geralmente fazem essas oferendas dentro do cemitério e também em algumas encruzilhadas. Normalmente é galinha, comida, bebida alcoólica… essas coisas. Essa última foi diferente, porque foi a primeira vez que apareceu um bode”, afirmou um morador, que optou pelo anonimato.

Desta vez, a retirada do animal de grande porte precisou ser realizada por funcionários do próprio cemitério, que contaram com o auxílio de populares para a limpeza do local.

Liberdade religiosa vs. Saúde Pública

O episódio traz à tona um debate jurídico e social complexo sobre os limites da liberdade de culto e a preservação do espaço público.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 2019, que o sacrifício ritual de animais em religiões de matriz africana é constitucional e protegido pela liberdade religiosa.

Contudo, a legislação brasileira impõe limites quanto ao descarte do que é considerado resíduo biológico.

Enquanto a oferenda em si é um direito fundamental, o abandono de carcaças em locais como cemitérios ou vias públicas pode esbarrar em dois pontos do código de posturas e saúde pública.

A reportagem tentou contato com a administração do distrito, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

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