Muita gente ignora, mas os dois botões da descarga têm uma função importante

Um detalhe presente em muitos banheiros pode ajudar a reduzir o consumo de água quando utilizado da maneira correta

Daniella Bruno - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Em muitas casas modernas hoje em dia é comum ver uma espécie de descarga que contém dois botões. Muitas pessoas pensam que isso é apenas uma questão de design, mas o sistema vai muito além da estética.

Na prática, os dois botões possuem funções diferentes e ajudam diretamente na economia de água dentro de casa. Quando as pessoas utilizam o sistema corretamente, conseguem reduzir o consumo de água nas descargas do banheiro.

Por outro lado, quando alguém usa os botões de forma incorreta, pode acabar desperdiçando mais água do que o necessário. Por isso, entender a função de cada botão ajuda a aproveitar melhor o sistema e evita desperdícios.

Assim, um detalhe aparentemente simples pode influenciar diretamente o consumo de água da casa.

Cada botão libera um tipo de descarga

Cada botão exerce uma função específica. O botão menor, quando acionado, libera uma descarga econômica. Nesse caso, o sistema libera um fluxo menor de água.

As pessoas utilizam esse modo em situações que não exigem muita pressão. Dessa forma, o vaso sanitário recebe apenas a quantidade necessária de água para realizar a limpeza.

Já o segundo botão, normalmente o maior, funciona de maneira diferente. Quando alguém pressiona esse botão, a descarga libera um fluxo completo e mais intenso de água.

Esse modo atende situações que exigem maior força da água para garantir uma limpeza mais eficiente.

Assim, o próprio usuário escolhe qual quantidade de água deseja utilizar em cada descarga.

O sistema foi criado para reduzir o desperdício

Fabricantes desenvolveram o sistema de dois botões justamente para diminuir o consumo de água nos banheiros. Esse mecanismo, conhecido como descarga de duplo acionamento, permite controlar melhor o volume de água liberado.

Nas descargas tradicionais, o reservatório libera praticamente a mesma quantidade de água sempre que alguém aciona o botão. Já nos modelos modernos, o usuário decide entre uma descarga menor ou maior.

Como resultado, o consumo de água se ajusta à necessidade de cada uso. Ao longo do tempo, essa escolha reduz significativamente o gasto de água.

Portanto, quando as pessoas entendem a função de cada botão e utilizam o sistema corretamente, conseguem economizar água e evitar desperdícios no dia a dia.

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