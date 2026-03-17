Mulher invade casa do ex com faca na mão e situação termina na delegacia em Anápolis
Vítima afirma que a suspeita já teria histórico de ameaças e comportamento agressivo
Uma jovem de 24 anos viveu momentos de terror após ter a casa invadida pela ex-mulher do marido, armada com uma faca, na manhã desta terça-feira (17), em Anápolis. O caso ocorreu em uma residência no bairro Novo Paraíso e mobilizou a Polícia Militar (PM).
Conforme apurado pelo Portal 6, a suspeita teria entrado no imóvel portando uma faca e feito ameaças de morte à jovem que hoje vive relacionamento com o ex-marido.
Diante da situação, a moradora se trancou no banheiro para se proteger. Mesmo assim, a invasora teria quebrado a janela do cômodo, causando danos ao imóvel, e tentado acertar a jovem com a faca.
Segundo a vítima, os episódios de ameaça são recorrentes, sempre com muita agressividade.
Inclusive, já houve outras situações em que foram necessários registros de ocorrência e medidas judiciais contra a ex-companheira.
A PM foi acionada e esteve no local e encaminhou a jovem para a delegacia, onde orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis. Até o momento, a suspeita não foi encontrada.
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