Placa anunciando vaga de emprego para fofoqueiro com experiência chama atenção

Um anúncio inesperado nas ruas tem despertado curiosidade e muitas interpretações entre pedestres

Magno Oliver - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução / Instagram)

Um outdoor instalado em diferentes pontos da cidade de Teresina, no Piauí, passou a despertar a curiosidade de quem circula pelas ruas próximas à área.

A placa, aparentemente simples, apresenta uma mensagem direta: a busca por um “fofoqueiro com experiência”. “Contrata-se fofoqueiro (A) com experiência”, dia a mensagem.

A frase, exibida em letras grandes, rapidamente chamou a atenção de pedestres e motoristas, que passaram a questionar se o anúncio seria uma vaga real de trabalho ou apenas uma estratégia criativa de divulgação.

Sem apresentar muitas informações adicionais, o painel publicitário provoca um efeito imediato de curiosidade. Logo abaixo da frase, o painel trazia um perfil no Instagram para as pessoas seguirem para saberem mais detalhes do cargo.

Muitas pessoas relataram que, ao notar a mensagem, pararam por alguns segundos para tentarem compreender o contexto da proposta.

O conteúdo do outdoor não detalha a função, nem apresenta requisitos formais, limitando-se a indicar um perfil na rede social Instagram, o que acaba incentivando o público a buscar explicações online.

A estratégia segue um modelo cada vez mais comum em campanhas publicitárias contemporâneas: despertar mistério para gerar engajamento espontâneo.

Ao utilizar uma frase provocativa e inusitada, o anúncio transforma a curiosidade do público em tráfego digital. Nas redes sociais, usuários passaram a compartilhar fotos do outdoor e comentar sobre a suposta vaga e até marcando pessoa com potencial para o trabalho, ampliando rapidamente o alcance da mensagem.

Confira mais detalhes:

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