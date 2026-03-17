Truque para limpar o forno elétrico de forma fácil, segundo técnicos

Mistura simples, feita com itens que muita gente já tem em casa, pode mudar completamente a limpeza do eletrodoméstico

Layne Brito - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter o forno elétrico limpo nem sempre entra na lista das tarefas mais agradáveis da rotina. A gordura acumulada, o cheiro forte e as manchas difíceis costumam transformar a limpeza do aparelho em um trabalho demorado, daqueles que muita gente adia o máximo possível.

O problema é que, com o passar do tempo, esse acúmulo pode se tornar ainda mais difícil de remover, além de deixar o interior do forno com aspecto pesado e nada convidativo.

Mas um truque simples tem chamado atenção justamente por prometer o oposto: menos esforço e resultado mais rápido.

A técnica, indicada por profissionais da área, usa apenas água, vinagre, limão e bicarbonato em uma bandeja levada ao próprio forno.

A combinação ajuda a soltar a gordura impregnada e ainda reduz o mau cheiro que costuma ficar preso dentro do eletrodoméstico.

O processo é considerado fácil porque aproveita o vapor e a ação dos ingredientes para amolecer a sujeira antes da limpeza manual.

Em vez de esfregar por vários minutos logo de início, a ideia é deixar a mistura agir por cerca de 20 minutos dentro do forno.

Depois disso, o cenário já muda bastante: a parte engordurada fica mais solta, o cheiro desagradável diminui e a remoção da sujeira se torna muito mais prática.

Para fazer o truque, basta colocar água, vinagre, limão e bicarbonato em uma bandeja e deixar a mistura no forno pelo tempo indicado.

Quando esse período termina, a recomendação é retirar a bandeja e passar papel, pano úmido ou um pano macio na parte interna.

A tendência é que a gordura comece a sair com facilidade, quase sem esforço, deixando o forno com aparência mais limpa e renovada.

Outro ponto que chama atenção é justamente a sensação de praticidade.

Muita gente passa anos tentando métodos mais pesados, produtos fortes ou longos períodos esfregando sem imaginar que uma solução tão simples poderia facilitar tanto a rotina.

Além de ajudar a desengordurar, o truque também contribui para deixar o interior do forno sem aquele odor desagradável que costuma aparecer depois de muito uso.

No fim das contas, a dica se destaca por unir economia, facilidade e eficiência.

Para quem busca uma forma mais prática de cuidar do forno elétrico sem complicação, essa mistura caseira pode ser uma saída interessante para devolver ao aparelho um aspecto mais limpo e livre da sujeira acumulada.

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