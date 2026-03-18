Foragido é preso após ser flagrado mostrando órgão genital para crianças em ruas de Anápolis

Delegada Aline Lopes detalhou que homem parava a moto e esperava crianças e adolescentes passarem, chegando a sorrir para elas durante os atos

Natália Sezil - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução).

Um homem identificado como Adson Martins, de 45 anos, foi preso após a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis investigá-lo por praticar atos sexuais em frente a crianças e adolescentes nas ruas da cidade.

A delegada Aline Lopes, titular da especializada, detalhou o caso: “esse homem foi flagrado aqui em Anápolis em pelo menos duas oportunidades distintas, em que se aproveitava da passagem de crianças e adolescentes para praticar atos libidinosos na presença delas”.

Um vídeo de câmeras de segurança mostra como ele operava: no registro, Adson para a motocicleta e espera crianças passarem para, então, abaixar a bermuda e mostrar o órgão genital. Ele chega a sorrir para as vítimas.

O caso repercutiu na imprensa à época, e o homem acabou fugindo da cidade. Ele foi localizado em Belém, capital do Pará, após contato entre a DPCA de Anápolis e a Polinter de Belém.

Adson foi preso preventivamente nesta quarta-feira (18). Ele será transferido para o estado de Goiás, onde responderá por pelo menos dois crimes de satisfação de lascívia na presença de criança e adolescente.

A Polícia Civil (PC) autorizou a divulgação da imagem do investigado diante da possibilidade de haver outras vítimas.

Denúncias podem ser feitas de forma totalmente anônima pelo 197, da PC, pelo WhatsApp (62) 98595-6560 ou pelo telefone (62) 3328-2721, da DPCA.

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