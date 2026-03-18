Mulher detida por bater no filho de 2 anos é solta após audiência, em Anápolis
Investigada alegou exaustão emocional por cuidar sozinha do filho sem ajuda do pai
A mulher detida por agredir o próprio filho de 2 anos no Parque da Jaiara, na tarde do último domingo (16), foi liberada após a audiência de custódia promovida na manhã desta segunda-feira (17), em Anápolis.
Em entrevista ao Portal 6, a delegada Aline Lopes, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), informou que a mulher responderá ao caso em liberdade.
Na audiência, o juiz responsável homologou a prisão em flagrante, mas entendeu não haver requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
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“No momento, a DPCA está ouvindo a mãe, o próprio pai da criança, além de testemunhas para sabermos como era o dia a dia da criança, e entendermos se foi um episódio isolado ou se já ocorreram outras agressões”, disse Aline à reportagem.
Ainda segundo Aline, ainda não é possível afirmar se a mãe possui algum transtorno psicológico ou mental.
Contudo, durante depoimento, ela alegou estar esgotada emocionalmente, pois cuidava da criança sozinha e sem auxílio do pai.
Não há, até o momento, sinais que confirmem o suposto abandono por parte do pai. “Esperamos o término da investigação para confrontar as versões. O pai será ouvido para esclarecer o relacionamento com a criança”, acrescentou a delegada.
Apesar da violência e do abandono, a criança se encontra em bom estado de saúde, sob tutela provisória do pai e dos avós.
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