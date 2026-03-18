Mulher flagrada sem roupas causa confusão no Brasil Park Shopping

Situação mobilizou equipe de segurança e chamou atenção de quem passava pelo do local

Pedro Ribeiro - 18 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher foi flagrada circulando sem roupas no Brasil Park Shopping, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (18).

A situação chamou a atenção de frequentadores e lojistas, gerando movimentação dentro do centro comercial.

A mulher apresentava comportamento alterado e chegou a reagir durante a abordagem feita pela equipe de segurança.

Durante a tentativa de contenção, ela teria agredido um dos seguranças.

A equipe conseguiu controlar a situação e providenciou roupas para que ela se vestisse ainda no local.

Após isso, a mulher foi retirada do shopping. Não há informações sobre o que teria motivado o comportamento.

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