Mulher flagrada sem roupas causa confusão no Brasil Park Shopping
Situação mobilizou equipe de segurança e chamou atenção de quem passava pelo do local
Uma mulher foi flagrada circulando sem roupas no Brasil Park Shopping, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (18).
A situação chamou a atenção de frequentadores e lojistas, gerando movimentação dentro do centro comercial.
A mulher apresentava comportamento alterado e chegou a reagir durante a abordagem feita pela equipe de segurança.
Durante a tentativa de contenção, ela teria agredido um dos seguranças.
A equipe conseguiu controlar a situação e providenciou roupas para que ela se vestisse ainda no local.
Após isso, a mulher foi retirada do shopping. Não há informações sobre o que teria motivado o comportamento.
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