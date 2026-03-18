Não é frito, nem refogado: chefs revelam a melhor forma de cozinhar o alho
O modo de preparo pode transformar completamente os benefícios desse ingrediente
O alho ocupa um lugar essencial na cozinha e também na saúde. Ele tempera alimentos, fortalece o sistema imunológico e oferece propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. No entanto, muita gente ainda erra no preparo e acaba desperdiçando grande parte desses benefícios.
O calor destrói parte dos nutrientes
Quando você leva o alho ao fogo alto — seja para fritar, refogar ou ferver — ele perde boa parte de suas propriedades. Isso acontece porque o calor intenso destrói a alicina, principal substância responsável pelos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Ou seja, você mantém o sabor, mas abre mão dos benefícios.
Além disso, quanto mais tempo o alho permanece no fogo, maior é a perda de nutrientes. Por isso, o modo de preparo não só influencia — ele define o valor nutricional do alimento.
Como aproveitar melhor os benefícios do alho
Por outro lado, você pode preservar a alicina com mudanças simples. Ao amassar ou triturar o alho, você ativa essa substância e potencializa seus efeitos. Em seguida, ao evitar altas temperaturas ou adicionar o alho no final do preparo, você mantém seus compostos ativos.
Outra estratégia eficaz envolve esperar alguns minutos após amassar o alho antes de utilizá-lo. Esse tempo permite a formação completa da alicina, o que aumenta ainda mais seus benefícios.
Por fim, incluir o alho cru em molhos, saladas ou finalizações transforma completamente o aproveitamento do alimento. Assim, você não só mantém o sabor, mas também garante todos os benefícios que ele pode oferecer.
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