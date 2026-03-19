Anvisa suspende lotes de fórmula infantil da Danone após detecção de toxina

Produto destinado a recém-nascidos apresentou substância que pode causar sintomas graves

Folhapress - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta quinta-feira (19) a comercialização, distribuição e uso de alguns lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, de 800g, produzida pela Danone.

Três lotes, indicados para recém-nascidos de até seis meses, devem ser recolhidos. Segundo o órgão, são eles: 2026.09.07 (fabricado em 08 de março de 2025); 2026.10.03 (fabricado em 03 de abril de 2025) e 2026.09.09 (fabricado em 10 de março de 2025).

Laudos da própria empresa encontraram a presença de uma toxina nos produtos. Ainda de acordo com o governo brasileiro, a cereulida é produzida pela bactéria Bacillus cereus, que pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia (sonolência excessiva, lentidão de movimentos e de raciocínio), além de incapacidade de reagir e expressar emoções.

Outros lotes da mercadoria não foram afetados. A recomendação é que os clientes que utilizam a fórmula infantil Aptamil Premium 1 verifiquem o número do lote impresso e não utilizem se for um dos três proibidos.

Criança que apresentar os sintomas mencionados deve procurar atendimento médico. “É importante informar ao médico o alimento que foi consumido, se possível com uma amostra da embalagem, caso a tenha disponível”, orienta a Anvisa.

Trocas e devoluções de produtos contaminados devem ser feitas diretamente com a Danone. O contato é por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), indicado na embalagem.

O QUE DIZ A DANONE

Controle interno da empresa apontou que a maior parte dos três lotes já foi consumido. “A Danone decidiu, de forma proativa e preventiva, realizar a retirada voluntária de um número limitado de três lotes”, afirmou em nota.

A multinacional francesa fala ainda que todos os demais itens vendidos não fazem parte dessa medida preventiva e regulatória. “Queremos tranquilizar pais, mães e profissionais de saúde: nossas fórmulas continuam atendendo plenamente à legislação brasileira vigente e aos mais altos padrões de qualidade.”