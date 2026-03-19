Brasileiros que recebem ligações excessivas de banco podem receber indenização

Prática comum na cobrança de dívidas pode ultrapassar limites legais e gerar direito à compensação financeira ao consumidor

Gabriel Yuri Souto - 19 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Receber várias ligações de bancos ao longo do dia não é apenas incômodo. Em muitos casos, essa prática pode ser considerada abusiva e gerar indenização por danos morais na Justiça.

No Brasil, instituições financeiras podem cobrar dívidas. No entanto, precisam agir com moderação e respeito. Quando realizam ligações em excesso, como chamadas seguidas ao longo do dia ou insistência após pedido de interrupção, passam a violar direitos do consumidor.

Quando a cobrança passa a ser abuso

A Justiça brasileira já entende que ligações repetitivas e insistentes configuram importunação. Ou seja, deixam de ser uma cobrança legítima e passam a atingir a dignidade da pessoa.

Tribunais analisam fatores como frequência, horários e impacto causado. Por exemplo, dezenas de chamadas em um único dia ou contatos contínuos por semanas costumam caracterizar abuso.

Além disso, cobranças feitas para terceiros, como familiares ou colegas de trabalho, agravam ainda mais a situação. Nesses casos, o consumidor sofre exposição indevida.

Decisões judiciais reforçam o direito à indenização

Diversas decisões já confirmaram o direito à indenização por esse tipo de prática. Em alguns casos, bancos precisaram pagar compensações após realizarem cobranças excessivas por telefone.

Os valores variam conforme a situação. No entanto, a Justiça já fixou indenizações que vão de cerca de R$ 1 mil até R$ 10 mil, dependendo da intensidade das ligações e dos danos causados.

O que diz a lei e como se proteger

O Código de Defesa do Consumidor garante que toda cobrança deve ocorrer de forma respeitosa. Portanto, empresas não podem constranger, ameaçar ou incomodar de forma exagerada.

Para se proteger, o consumidor deve guardar provas. Prints de chamadas, gravações e registros de atendimento ajudam a comprovar o excesso.

Além disso, especialistas recomendam formalizar reclamações em canais oficiais antes de recorrer à Justiça. Isso fortalece ainda mais o caso.

Advogado orienta sobre como agir

O advogado Marcus Galante, do perfil @mvgadvogados no Instagram, atua justamente na defesa de consumidores que enfrentam esse tipo de situação.

Segundo ele, muitos brasileiros não sabem que podem reagir legalmente. “As pessoas acham que precisam suportar esse tipo de cobrança, mas a lei protege o consumidor contra abusos”, explica.

No perfil @mvgadvogados, Marcus Galante compartilha orientações sobre como reduzir dívidas bancárias e também esclarece direitos relacionados a cobranças indevidas.

Em resumo, o consumidor não precisa aceitar ligações insistentes como algo normal. Quando há excesso, a Justiça pode reconhecer o abuso e garantir indenização.

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