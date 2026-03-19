Melhor que o ovo: o vegetal que ajuda na saúde e ainda fortalece os músculos

Rico em proteínas e gorduras boas, o alimento pode ajudar na recuperação muscular e na saúde do coração, se consumido com moderação

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Pequeno no tamanho, mas potente nos benefícios, um vegetal bastante comum na rotina alimentar tem chamado atenção por seu alto valor nutricional — especialmente para quem busca ganho e recuperação muscular.

Apesar de muitas vezes ser visto apenas como um petisco, o amendoim vai muito além disso. Integrante da família das leguminosas, assim como o feijão, ele é rico em proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais essenciais para o organismo.

Entre os principais benefícios está o auxílio na recuperação muscular, já que o alimento fornece nutrientes importantes para a regeneração dos tecidos após atividades físicas. Além disso, também pode contribuir para a saúde do coração, ajudando no controle do colesterol.

Outro destaque do amendoim é sua atuação no sistema nervoso. A presença de vitaminas do complexo B e outros compostos favorece o funcionamento cerebral e pode auxiliar na manutenção da energia ao longo do dia.

Por ser prático e versátil, pode ser incluído facilmente na alimentação — seja em lanches, pastas ou receitas diversas. No entanto, o consumo deve ser feito com moderação.

Isso porque, apesar dos benefícios, o amendoim também é calórico, e o excesso pode impactar o equilíbrio da dieta. Além disso, versões industrializadas com sal ou açúcar podem reduzir suas vantagens nutricionais.

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