Uma paixão do passado está chegando para a vida destes 4 signos, segundo a astrologia

Céu pode favorecer reencontros inesperados e reacender sentimentos que pareciam esquecidos para alguns signos

Layne Brito - 19 de março de 2026

Emilly em Paris, disponível na Netflix. (Foto: Reprodução)

Certas histórias parecem nunca desaparecer por completo. Mesmo depois de muito tempo, alguns sentimentos permanecem guardados em silêncio, esperando apenas o momento certo para voltar à tona.

Segundo a astrologia, os próximos dias podem ser marcados justamente por esse tipo de energia, com chances de reencontros, mensagens inesperadas e o retorno de pessoas que já ocuparam um espaço importante no coração.

A movimentação dos astros sugere um período de forte conexão com o passado, especialmente no campo amoroso.

Para alguns signos, essa fase pode trazer lembranças intensas, conversas que pareciam improváveis e até a possibilidade de reviver uma relação que deixou marcas profundas.

Mais do que nostalgia, o momento pode representar uma oportunidade de entender sentimentos, fechar ciclos ou até recomeçar uma história sob uma nova perspectiva.

1. Câncer

Os cancerianos tendem a viver um período de forte sensibilidade emocional. Uma paixão do passado pode reaparecer de forma inesperada, despertando lembranças e mexendo com sentimentos que pareciam adormecidos.

Como o signo costuma valorizar laços profundos e memórias afetivas, esse reencontro pode ter um impacto ainda maior, trazendo dúvidas, esperança e vontade de revisitar antigas emoções.

2. Libra

Para Libra, o retorno de alguém especial pode surgir em um momento de maior reflexão sobre a vida amorosa.

O libriano tende a analisar com cuidado o que ficou pendente e pode se ver diante de uma chance de retomar conversas ou resolver algo que nunca foi totalmente encerrado.

A fase favorece reencontros marcados por charme, conversa sincera e possibilidade de reconexão.

3. Escorpião

Escorpianos podem ser surpreendidos pelo retorno de uma paixão intensa, daquelas que deixam marcas difíceis de esquecer.

O signo, que costuma viver os sentimentos de forma profunda, pode encarar esse momento como uma virada importante no campo emocional.

A reaproximação pode vir acompanhada de intensidade, desejo e questionamentos sobre o que ainda faz sentido no presente.

4. Peixes

Para Peixes, os astros indicam um período de nostalgia e reencontros emocionais. Uma pessoa que fez parte do passado pode surgir novamente, trazendo à tona sentimentos delicados e a sensação de que ainda existe algo a ser vivido ou compreendido.

O pisciano tende a se conectar com essa energia de forma intuitiva, o que pode tornar esse retorno ainda mais marcante.

Mesmo para quem não está entre os signos mais favorecidos nessa movimentação amorosa, a astrologia indica que o período será propício para revisitar emoções, refletir sobre antigas relações e perceber o que ainda ocupa espaço no coração.

Em alguns casos, o passado não volta para ser repetido, mas para ensinar algo que ainda faltava ser entendido.

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