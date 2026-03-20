Caiado responde influencer que chamou Goiânia de “roça”: “conheça melhor o meu estado”

Governador destacou segurança, lazer e qualidade de vida ao rebater comentários

Pedro Ribeiro - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O governador Ronaldo Caiado respondeu, nas redes sociais, a um vídeo da influenciadora Duda Schusterr, que viralizou ao fazer comentários sobre Goiânia.

Na gravação publicada no TikTok, a jovem afirma que chegou na “roça” ao desembarcar na capital, além de ironizar o estilo de vida local. Em outro momento, diz que achava que a cidade “não tinha nada” e que imaginava que veria “boi”, além de chamar moradores de “caipiras”.

A repercussão motivou uma resposta em vídeo publicada no Instagram pela influenciadora goiana Brenda Queiroz, que aparece ao lado do governador.

Na gravação, Caiado defende o estado e convida a influenciadora a conhecer melhor Goiás.

“Nosso Estado de Goiás não é comandado pelo PCC, você anda na rua com total tranquilidade e desfruta das belezas. Se você quiser assistir o MotoGP pode vir que nem Interlagos tem, vem assistir o Gusttavo Lima, nossas boas duplas sertanejas. Isso que é viver, venha viver em paz, venha pra Goiás”, afirmou.

O vídeo também destaca aspectos como segurança, qualidade de vida e opções de lazer, e foi publicado após a repercussão das falas da influencer.

Confira o vídeo da Influenciadora Duda Schusterr:

Veja a resposta do governador Ronaldo Caiado:

RESPOSTA 🗣️ Caiado responde influencer que chamou Goiânia de “roça”: “conheça melhor o meu estado” Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/zPzpm0pCKS — Portal 6 (@portal6noticias) March 21, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!