O peixe originário do Brasil que cruzou oceanos e hoje é produzido em larga escala pela China

Espécie amazônica ganhou destaque global e hoje integra sistemas industriais de produção de peixes em países asiáticos

Gabriel Dias - 20 de março de 2026

Peixe à milanesa (Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Pouca gente imagina que um peixe típico dos rios amazônicos conseguiu ultrapassar fronteiras e ganhar espaço em um dos maiores polos de produção alimentar do mundo.

O que nasceu nas águas quentes do Brasil hoje também faz parte de sistemas industriais do outro lado do planeta.

O tambaqui, conhecido pelo crescimento acelerado e pela carne valorizada, deixou de ser apenas um símbolo da região Norte para se tornar uma espécie estratégica na aquicultura global.

Como o tambaqui saiu da Amazônia e ganhou o mundo

Originário da Bacia Amazônica, o tambaqui começou a despertar interesse internacional a partir do avanço de estudos sobre piscicultura nas últimas décadas do século passado.

Pesquisadores identificaram características que o colocavam em vantagem para a produção em escala.

Entre os principais fatores estão a resistência a variações ambientais, a boa conversão alimentar e a capacidade de atingir grande porte em menos tempo.

Essas qualidades facilitaram a adaptação da espécie a diferentes sistemas de criação.

Com isso, o peixe foi introduzido em outros continentes, incluindo a Ásia. Em países como a China, passou a ser cultivado tanto na forma original quanto em híbridos desenvolvidos para atender às demandas locais.

Produção na China e importância global

Na China, o tambaqui é criado principalmente em viveiros escavados e sistemas controlados, com foco em produtividade e padronização.

A carne branca, firme e com poucas espinhas contribuiu para a aceitação entre os consumidores.

Parte dessa produção abastece o mercado interno, enquanto outra parcela atende países da região, integrando estratégias de segurança alimentar e diversificação da aquicultura.

Enquanto isso, no Brasil, o peixe continua sendo destaque na culinária, especialmente na região Norte, onde aparece em pratos tradicionais, como a costela assada e preparos na brasa.

Além do consumo, o tambaqui também ocupa posição importante na piscicultura nacional, sendo uma das espécies mais criadas no país.

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