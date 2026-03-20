Quem tem casa de aluguel precisa pagar Imposto de Renda? Advogado explica

Receber aluguel não significa pagar imposto automaticamente; regras variam conforme valor, tipo de locatário e forma de declaração

Gustavo de Souza - 20 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Portal 6)

Receber aluguel de um imóvel é uma forma comum de renda extra. Ainda assim, na hora de declarar o Imposto de Renda, muitos proprietários se perguntam: é obrigatório pagar imposto sobre esse valor?

A resposta, segundo especialistas em direito tributário, depende de alguns fatores. Nem todo proprietário que recebe aluguel terá imposto a pagar, mas a maioria precisa seguir regras específicas da Receita Federal.

Quando o aluguel entra no Imposto de Renda

De acordo com a Receita, o aluguel é considerado rendimento tributável. Isso significa que deve ser informado na declaração e pode gerar imposto, dependendo da renda total.

A origem do pagamento faz diferença. Quando o aluguel é pago por pessoa física, o contribuinte deve apurar o imposto mensalmente por meio do Carnê-Leão. Já quando o pagamento vem de uma empresa, o imposto costuma ser retido na fonte.

Porém, apesar de ser tributável, o aluguel nem sempre gera imposto imediato. A incidência depende da faixa de renda mensal e das regras vigentes.

Atualmente, a tabela do Imposto de Renda prevê mecanismos que podem zerar o imposto para rendimentos mais baixos. Assim, é possível receber aluguel e não pagar imposto naquele mês.

Por outro lado, isso não elimina a obrigação de declarar. Caso os rendimentos tributáveis ultrapassem o limite anual definido pela Receita, o contribuinte deve prestar contas normalmente.

O que pode ser descontado do aluguel

A legislação também permite deduções em alguns casos. Despesas como taxa de administração, IPTU e condomínio podem ser abatidas do valor do aluguel, desde que pagas pelo proprietário.

Esses valores ajudam a reduzir a base de cálculo, mas precisam ser informados corretamente para evitar inconsistências.

Confira a fala do advogado Janes Braga, especialista em planejamento patrimonial tributário:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rodrigo Janes Braga | Especialista em Holding (@rodrigojanesbraga)

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