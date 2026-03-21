Após transtornos, RMTC altera rota dos ônibus para evitar GO-020 no trajeto para o MotoGP

Com a nova configuração das linhas, público precisará caminhar uma distância maior para acessar os pontos oficiais de embarque

Davi Galvão Davi Galvão -
Bloqueios no trânsito para reforçar segurança no Carnaval Moto GP
Serão realizados bloqueios e desvios estratégicos nas vias. (Foto: Divulgação)

Os transtornos registrados na GO-020, motivados por congestionamentos e pela confusão de passageiros sobre os locais de embarque no MotoGP, levaram a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) a alterar a rota operacional das linhas especiais.

A decisão, tomada em caráter de urgência, retira os ônibus do trecho crítico da rodovia para tentar restabelecer a fluidez do tráfego e garantir a regularidade das viagens.

A partir deste ajuste, os veículos deixam de circular pelo ponto de estrangulamento na rodovia, com as mudanças valendo já neste sábado (21).

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O novo itinerário estabelece que o retorno seja feito na rotatória próxima ao Condomínio Portal do Sol, seguindo pela Avenida Ayrton Senna.

A manobra ocorre no sentido inverso às áreas de Embarque 1 e 2, uma estratégia desenhada para evitar que o transporte coletivo fique retido no fluxo geral de veículos leves.

Com a nova configuração das linhas, o público do Moto GP precisará caminhar uma distância maior para acessar os pontos oficiais de embarque. De acordo com a RMTC, esse deslocamento é necessário para garantir a eficiência do atendimento e evitar concentrações excessivas em locais de risco.

Ilustração mostra como ficará a nova disposição dos pontos de embarque e desembarque. (Foto: Divulgação)

Ilustração mostra como ficará a nova disposição dos pontos de embarque e desembarque. (Foto: Divulgação)

A empresa também destacou que a dispersão do público através da caminhada é uma prática comum em grandes eventos internacionais para evitar gargalos.

A nova operação segue monitorada pelas autoridades de trânsito para assegurar que o cronograma de viagens seja cumprido sem as retenções observadas anteriormente.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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