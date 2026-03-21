Conheça a única cidade brasileira dentro de um vulcão extinto, com águas termais que aliviam dores e atraem turistas o ano inteiro

Cidade mineira ergueu-se sobre cratera vulcânica e hoje é referência em turismo termal e qualidade de vida

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Mundo Viajante)

Imagine viver dentro de uma cratera vulcânica com 30 quilômetros de diâmetro, cercado por montanhas que, na verdade, são as bordas de um antigo vulcão.

Parece cenário de filme, mas é realidade em uma cidade no sul de Minas Gerais. A cerca de 1.186 metros de altitude, Poços de Caldas se desenvolveu sobre uma das formações geológicas mais raras do planeta — e transformou esse passado explosivo em sinônimo de bem-estar.

Há aproximadamente 80 milhões de anos, no período Cretáceo, uma intensa atividade magmática elevou o solo da região e formou o chamado Complexo Alcalino de Poços de Caldas.

Com o resfriamento do magma, o centro da estrutura colapsou, criando a caldeira circular que hoje abriga a cidade.

A atividade vulcânica é considerada extinta, sem risco de reativação, mas deixou um legado valioso: águas sulfurosas que brotam do subsolo a temperaturas que podem chegar a 45 °C.

Essas fontes termais impulsionaram o turismo e consolidaram o município como estância hidromineral. Um dos símbolos locais é o Thermas Antônio Carlos, inaugurado em 1931, onde a água mineral é utilizada em banhos terapêuticos e tratamentos de relaxamento.

Mas não é apenas o turismo que chama a atenção. Indicadores recentes colocam Poços de Caldas entre os municípios mais desenvolvidos de Minas Gerais, com bons índices de qualidade de vida, infraestrutura de saúde e oferta educacional. Com cerca de 171 mil habitantes e clima ameno ao longo do ano, a cidade atrai aposentados, famílias e investidores.

Entre os atrativos mais visitados estão o Cristo Redentor de Poços de Caldas, no alto da Serra de São Domingos, a Fonte dos Amores e a Cascata das Antas, que revelam a força da natureza moldada ao longo de milhões de anos.

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