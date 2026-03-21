Equatorial anuncia prazo para novas obras e diz esperar melhorar funcionamento da rede em Anápolis
Construção de dois novos alimentadores devem expandir a capacidade energética da cidade
A Equatorial Goiás anunciou o prazo estimado para entregar dois novos alimentadores de energia elétrica que devem beneficiar mais de cinco mil clientes em Anápolis.
As obras estão conectadas à Subestação Universitária, que fica localizada no bairro Recanto do Sol, próximo às BRs 153 e 414, e atende à região Central da cidade.
As estruturas estão em fase de construção. A previsão é de que sejam finalizadas até o final do primeiro semestre de 2026.
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A ideia é que os alimentadores funcionem como novas rotas, mais equilibradas, de distribuição de energia, levando a eletricidade das subestações até bairros e áreas produtivas do município.
Na prática, isso deve melhorar o funcionamento da rede e ampliar a segurança no fornecimento, evitando quedas de energia frequentes.
Segundo a companhia, o benefício direto deve chegar a cerca de 5.110 unidades consumidoras, entre residências, estabelecimentos comerciais e serviços.
As obras fazem parte do plano de modernização da Equatorial instituído em 2023. Este ano, a expectativa é de que haja quase 400 mil obras na rede elétrica em Goiás.
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