Feijão do jeito certo: técnica para ficar bonito, cremoso e saboroso
Influenciadora ensina truque simples que deixa o feijão mais grosso e cheio de sabor
A influenciadora Jé Pink publicou no Instagram um vídeo que promete mudar de vez o preparo do feijão do dia a dia.
Com uma técnica simples e acessível, ela mostra como transformar o caldo ralo em uma versão encorpada, cremosa e cheia de sabor.
Em poucos passos, o vídeo ensina um truque com vegetais que deixa o feijão mais grosso, aveludado e muito mais saboroso.
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O primeiro cuidado começa antes mesmo do cozimento. A criadora de conteúdo orienta deixar os grãos de molho em água com algumas gotas de limão.
O processo ajuda a reduzir o tempo na panela, melhora a digestão e contribui para um resultado final mais uniforme.
O grande diferencial, porém, está na combinação de vegetais adicionados ainda no início do preparo. Batata, cebola, alho, tomate e cenoura cozinham junto com o feijão, liberando sabor e criando uma base mais rica.
A mistura vai além do tempero tradicional e interfere diretamente na textura do caldo.
Depois que tudo estiver macio, entra o truque principal: os vegetais são retirados da panela e batidos no liquidificador com um pouco do próprio caldo do feijão.
O creme formado retorna à panela e se integra ao restante do preparo, garantindo consistência aveludada e aparência mais encorpada, sem necessidade de engrossar apenas com grãos amassados.
Para finalizar, é possível acrescentar carnes curadas, como bacon e calabresa previamente dourados, intensificando o sabor com notas defumadas. Temperos frescos e ajustes de sal completam o prato.
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