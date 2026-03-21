Feijão do jeito certo: técnica para ficar bonito, cremoso e saboroso

Influenciadora ensina truque simples que deixa o feijão mais grosso e cheio de sabor

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Foto: Captura de Tela/ YouTube/Canal Cozinha da Li Oliveira)

A influenciadora Jé Pink publicou no Instagram um vídeo que promete mudar de vez o preparo do feijão do dia a dia.

Com uma técnica simples e acessível, ela mostra como transformar o caldo ralo em uma versão encorpada, cremosa e cheia de sabor.

Em poucos passos, o vídeo ensina um truque com vegetais que deixa o feijão mais grosso, aveludado e muito mais saboroso.

O primeiro cuidado começa antes mesmo do cozimento. A criadora de conteúdo orienta deixar os grãos de molho em água com algumas gotas de limão.

O processo ajuda a reduzir o tempo na panela, melhora a digestão e contribui para um resultado final mais uniforme.

O grande diferencial, porém, está na combinação de vegetais adicionados ainda no início do preparo. Batata, cebola, alho, tomate e cenoura cozinham junto com o feijão, liberando sabor e criando uma base mais rica.

A mistura vai além do tempero tradicional e interfere diretamente na textura do caldo.

Depois que tudo estiver macio, entra o truque principal: os vegetais são retirados da panela e batidos no liquidificador com um pouco do próprio caldo do feijão.

O creme formado retorna à panela e se integra ao restante do preparo, garantindo consistência aveludada e aparência mais encorpada, sem necessidade de engrossar apenas com grãos amassados.

Para finalizar, é possível acrescentar carnes curadas, como bacon e calabresa previamente dourados, intensificando o sabor com notas defumadas. Temperos frescos e ajustes de sal completam o prato.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jé Pink (@jessicapink.suplementos)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!