Fraldinha no forno com crosta de queijo e alho: aprenda a fazer para o almoço ou jantar

Receita une carne macia, crosta crocante e acompanhamento assado para transformar o almoço em uma opção prática e saborosa

Gabriel Dias - 21 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/Instagram/raphaelcamposo)

Quem busca uma receita diferente para o almoço ou jantar pode encontrar na fraldinha no forno com crosta de queijo e alho uma opção prática, suculenta e cheia de sabor.

Com ingredientes simples e preparo sem complicação, o prato combina carne macia, legumes assados e uma cobertura crocante que chama atenção logo na primeira garfada.

Além de render bem, a receita agrada quem gosta de unir textura e aroma em uma única travessa. O resultado é uma refeição que parece mais elaborada, mas pode ser feita sem grandes dificuldades.

Como fazer fraldinha no forno com crosta de queijo e alho

A base da receita está no tempero da carne e na montagem correta da crosta. A fraldinha ganha sabor com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino.

Depois, vai ao forno sobre uma cama de batatas e cebolas, o que ajuda a deixar o preparo ainda mais completo.

A crosta é feita com manteiga derretida, alho, muçarela, parmesão, farinha panko e salsinha. Essa mistura forma uma cobertura dourada e crocante, criando contraste com a maciez da carne.

Ingredientes da receita

1 peça de fraldinha

3 dentes de alho

2 colheres de shoyu

Páprica defumada a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

3 batatas

2 cebolas

Azeite a gosto

Sal a gosto

Ingredientes da crosta

2 colheres de manteiga derretida

3 dentes de alho

1 xícara de muçarela ralada

2 colheres de parmesão ralado

½ xícara de farinha panko

Salsinha a gosto

Passo a passo da receita

Primeiro, tempere a fraldinha com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Deixe a carne descansar por alguns minutos para absorver melhor os sabores.

Em seguida, corte as batatas e as cebolas em pedaços médios. Distribua tudo em uma assadeira, regue com azeite e ajuste o tempero com sal e páprica.

Depois, coloque a fraldinha sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos.

Enquanto a carne assa, misture a manteiga derretida, o alho, a muçarela, o parmesão, a farinha panko e a salsinha até formar a crosta.

Retire a assadeira do forno, espalhe a cobertura sobre a fraldinha e volte ao forno por mais 10 a 15 minutos, até dourar bem.

Por que essa receita faz sucesso

A fraldinha no forno com crosta de queijo e alho chama atenção porque une praticidade e sabor em uma única receita. A carne costuma ficar suculenta, enquanto a cobertura acrescenta crocância e um toque mais marcante ao prato.

Outro ponto forte está no acompanhamento. As batatas e as cebolas assadas absorvem parte do caldo e do tempero da carne, deixando a refeição mais completa e sem exigir muitos preparos extras.

Dica para servir melhor

Para valorizar ainda mais a receita, a sugestão é servir a fraldinha logo depois de sair do forno, com a crosta ainda dourada e crocante. Uma salada verde ou arroz branco também pode acompanhar bem o prato.

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