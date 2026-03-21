Fraldinha no forno com crosta de queijo e alho: aprenda a fazer para o almoço ou jantar

Receita une carne macia, crosta crocante e acompanhamento assado para transformar o almoço em uma opção prática e saborosa

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Fraldinha no forno com crosta de queijo e alho
(Imagem: Captura de tela/Instagram/raphaelcamposo)

Quem busca uma receita diferente para o almoço ou jantar pode encontrar na fraldinha no forno com crosta de queijo e alho uma opção prática, suculenta e cheia de sabor.

Com ingredientes simples e preparo sem complicação, o prato combina carne macia, legumes assados e uma cobertura crocante que chama atenção logo na primeira garfada.

Além de render bem, a receita agrada quem gosta de unir textura e aroma em uma única travessa. O resultado é uma refeição que parece mais elaborada, mas pode ser feita sem grandes dificuldades.

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Como fazer fraldinha no forno com crosta de queijo e alho

A base da receita está no tempero da carne e na montagem correta da crosta. A fraldinha ganha sabor com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino.

Depois, vai ao forno sobre uma cama de batatas e cebolas, o que ajuda a deixar o preparo ainda mais completo.

A crosta é feita com manteiga derretida, alho, muçarela, parmesão, farinha panko e salsinha. Essa mistura forma uma cobertura dourada e crocante, criando contraste com a maciez da carne.

Ingredientes da receita

  • 1 peça de fraldinha
  • 3 dentes de alho
  • 2 colheres de shoyu
  • Páprica defumada a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 3 batatas
  • 2 cebolas
  • Azeite a gosto
  • Sal a gosto
  • Ingredientes da crosta
  • 2 colheres de manteiga derretida
  • 3 dentes de alho
  • 1 xícara de muçarela ralada
  • 2 colheres de parmesão ralado
  • ½ xícara de farinha panko
  • Salsinha a gosto

Passo a passo da receita

Primeiro, tempere a fraldinha com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Deixe a carne descansar por alguns minutos para absorver melhor os sabores.

Em seguida, corte as batatas e as cebolas em pedaços médios. Distribua tudo em uma assadeira, regue com azeite e ajuste o tempero com sal e páprica.

Depois, coloque a fraldinha sobre os legumes e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 40 minutos.

Enquanto a carne assa, misture a manteiga derretida, o alho, a muçarela, o parmesão, a farinha panko e a salsinha até formar a crosta.

Retire a assadeira do forno, espalhe a cobertura sobre a fraldinha e volte ao forno por mais 10 a 15 minutos, até dourar bem.

Por que essa receita faz sucesso

A fraldinha no forno com crosta de queijo e alho chama atenção porque une praticidade e sabor em uma única receita. A carne costuma ficar suculenta, enquanto a cobertura acrescenta crocância e um toque mais marcante ao prato.

Outro ponto forte está no acompanhamento. As batatas e as cebolas assadas absorvem parte do caldo e do tempero da carne, deixando a refeição mais completa e sem exigir muitos preparos extras.

Dica para servir melhor

Para valorizar ainda mais a receita, a sugestão é servir a fraldinha logo depois de sair do forno, com a crosta ainda dourada e crocante. Uma salada verde ou arroz branco também pode acompanhar bem o prato.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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