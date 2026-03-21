Garotinho apaixonado pelos ônibus da Urban dá show de fofura ao parar para cumprimentar motoristas

Mãe do pequeno agredeceu a todos os condutores dos coletivos que sempre acenam e buzinam de volta para o filho

Davi Galvão - 21 de março de 2026

Pequeno Khali, de apenas três anos, é apaixonado pelos ônibus da Urban. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com a pressão constante da rotina da vida adulta, é inevitável que o que antes nos maravilhava se torne aos poucos cinza e pesado. Afinal, é reservado às crianças o olhar alegre que deixa tudo divertido e muito mais colorido. Para o pequeno Khali, de apenas três anos, essa euforia toda é motivada por algo bem peculiar: os ônibus da Urban, em Anápolis.

Por mais peculiar que a fixação pareça, a cena do garoto declarando a paixão pelos veículos não deixa de ser extremamente fofa, especialmente pela pronúncia para lá de única da “iban”.

Em entrevista ao Portal 6, Daniela Barros, mãe de Khali, comentou que o pequeno puxou esse apreço do pai e do avô, sendo fã de carteirinha não apenas dos ônibus, mas também por motos, caminhões e, é claro, as viaturas dos bombeiros.

Com relação aos ônibus, ela comentou que não são apenas os veículos que o garoto admira, mas também os profissionais que sentam atrás do volante.

“Queria agradecer por todos os motoristas que passam pela Avenida Central do Jandaia e sempre acenam de volta, e as vezes até buzinam”, afirmou.

Em um vídeo, também enviado à reportagem, é possível ver uma dessas interações, com o condutor parando apenas para reservar alguns segundos de atenção ao admirador.

Daniela também revelou que a admiração é tamanha que ao menos o próximo presente do filho já está decidido: um ônibus em miniatura da Urban. Só resta achar alguém que faça um produto tão específico.

BEM ÚNICO 🥹 Garotinho apaixonado pelos ônibus da Urban dá show de fofura ao parar para cumprimentar motoristas Leia: pic.twitter.com/xVX3HNNguh — Portal 6 (@portal6noticias) March 21, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!